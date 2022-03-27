Motor sürücüsünün tedavisi devam ediyor

26.03.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkosa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Ketip ANDIÇ (E-60) yönetimindeki DV 371 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyredip Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa Atatürk Caddesi'ne dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşıdan dikkatsiz bir şekilde Gönyeli istikametine doğru seyretmekte olan Yunus ULAŞ (E-42) yönetimindeki UA 499 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus ULAŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.