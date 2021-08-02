Motorcular, Kyrenia Marina’da Asya bebek için el ele verdiler

Kyrenia Marina’da gerçekleşen ve Harley Davidson Riders Club’ın düzenlediği Motor Festivali’nde yemek yarışması, motoru yavaş sürme yarışması yapıldı ve konser düzenlendi. Bu etkinlikte toplanan bütün gelir ise SMA hastası Asya bebeğin tedavisinde kullanılması için bağışlandı.

Harley Davidson Riders Club Genel Sekreteri Umut Zeytin’in konuşmasında şunları aktardı:

“Kulübümüz yıllardır her sene 1 tane olmak üzere bir yardım amaçlı aktivite düzenlemekteyiz. Bu sene SMA hastası olan Asya bebek için bir standa açtık ve ameliyata katkıda bulunabilmek için nakit para yardımı toplamaktayız. Bu bağlamda çeşitli sponsorlarımız var, bu sponsorlar ile konser düzenliyoruz ve çeşitli yarışmalar düzenleyeceğiz yine elde edilen gelirle birlikte Asya bebeğe yardımda bulunacağız. Geçtiğimiz yıllarda da Kadın Sığınma Evi, sokak hayvanlarının barınakta daha iyi şartlarda barındırılabilmesi için etkinlikler düzenlemiştik. Elimizden geldiğince dokunabildiğimiz her insana dokunmaya çalışıyoruz misyonumuz bu yönde.”