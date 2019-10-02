Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16.45 sıralarında Pamuklu – Çayırova Anayolu 1-2 km üzerinde Kyretev SERHII(E -37) yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel ‘TERÜN (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev SERHII’nin Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.