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Motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı!

Ozanköy'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 12:13
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Motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.07.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Ozanköy’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Gökhan ABRAŞOĞLU(E-42) yönetimindeki NY 497 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyredip önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun güney kısmında bulunan Hoca Sokağa dönüşe geçen Mehmet YUMUŞAK(E-49) yönetimindeki EN 980 plakalı aracın sağ yan kısmına ve akabinde kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan NY 497 plakalı motosiklet sürücüsü Gökhan ABRAŞOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

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