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Motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralandı

Lefkoşa'da bu sabah saatlerinde yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

17 Aralık 2021 Cuma 08:29
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Motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralandı
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Yaşanan kazayla ilgili Polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

17.12.2021 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Ahmet Derviş sokak üzerinde yönetimindeki FC 076 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Kayhan GÖKHAN(E-52) seyrettiği yolun sonunda bulunan Raif Denktaş Caddesi yol kavşağına geldiğinde dur ve yol ver levhasına riayet etmeksizin anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptığı sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru kavşağa yaklaştığında süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin Abdullah AKSU (E-19) yönetimindeki NE 916 plakalı 124 cc motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan NE 916 plakalı motosiklet sürücüsü ve NE 916 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Burak GÜRSES(E-17), kaza mahaline gelen 112 acil ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek Acil Servisi’nde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip Burak GÜRSES aynı gün kendi isteğiyle imzalayıp ayrılmış, Abdullah AKSU ise kaburga, sol kürek, sağ kalça ve sağ bacak kemiğinde kırık, akciğerde kanama ve sönme teşhisi ile aynı serviste müşahede altına alınmıştır. FC 076 plakalı araç sürücüsü Kayhan GÖKHAN,  tutuklandı.  Soruşturma devam eder

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