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Motosiklet sürücüsü yaralandı!

Sabah saatlerinde hastane çemberinde meydana gelen trafik kazasında 81 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen yaralandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:57
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Motosiklet sürücüsü yaralandı!

Bugün saat 09.40 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde Ali Sinan Karayeğen (E-81) yönetimindeki NE 547 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsizce araçlara öncelik hakkı vermeden hastane çemberine giriş yapması sonucu o esnada güney istikametine doğru seyreden ve çembere giriş yapan Cengiz TUTKUN(E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen'in tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.     

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