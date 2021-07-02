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Motosiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa'da Bülent Ecevit Lisesi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

02 Temmuz 2021 Cuma 15:21
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Motosiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa'da Bülent Ecevit Lisesi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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