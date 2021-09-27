Motosiklet sürücüsü yaralandı

26.09.2021 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Osman M. Benli sokak üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki EM 044 plakalı salon araç ile 57 mg etil alkol tesiri altında, insan hayatını tehlikeye koyabilecek, herhangi bir kişi veya malı zarar ve ziyana uğratabilecek süratte ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Mustafa KARADENİZ(E-37) seyrettiği yolun solunda bulunan Seval Kaymak eczanesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada gidişine göre yolun solunda bulunan kaldırım üzerinden sokak üzerine giriş yapıp anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Fatih BAYRAKTAR(E-19) yönetimindeki MZ 901 plakalı 124 cc motosikletin sağ yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile spin atan MZ 901 plakalı motosiklet, spin attığı esnada yine EM 044 plakalı aracın sağ ön yan kısmına sağ yan kısmı ile çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilerek yol içerisinde sürüklenip önü kuzey istikametine bakar şekilde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan MZ 901 plakalı motosiklet sürücüsü, kaza mahaline gelen 112 acil ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek Acil Servisi’nde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip “Yüzünde ve sağ ayak bileğinde kırık ve sağ el serçe parmağında kesi” teşhisi konularak Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde müşahede altına alınmıştır.