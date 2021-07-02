Lefkoşa'da Bülent Ecevit Lisesi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 02.07.2021 16:07
Lefkoşa'da Bülent Ecevit Lisesi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Lefkoşa'da Bülent Ecevit Lisesi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.