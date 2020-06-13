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Motosiklet ve bisiklet hırsızlığı

Lefkoşa’da Burak Dahlameroğlu’na ait motosikletin ve Hüseyin Sporcuoğlu’na ait bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma sürdüren polis, bir kişiyi tutukladı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 10:57
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Motosiklet ve bisiklet hırsızlığı

Lefkoşa’da Burak Dahlameroğlu’na ait motosikletin ve Hüseyin Sporcuoğlu’na ait bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma sürdüren polis, bir kişiyi tutukladı.

Polis bültenine göre 9-10 Haziran tarihlerinde meydana gelen hırsızlıkta, Mehmet Akif Caddesi’nde park halinde bulunan Dahlameroğlu’na ait FN 703 plakalı motosiklet ve İsmail Mustafa Sokak'ta Hüseyin Sporcuoğlu’na ait evin garajında muhafaza edilen bisiklet çalındı.

Her iki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı görülen A.R.(E-20) tutuklandı.

Çalınan motosiklet ve bisiklet, A.R’nin tasarrufunda bulunarak emare alındı.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkPolisLEFKOŞA
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