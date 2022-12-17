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Motosikletçiler eylem yaptı: Vergi indirimi sözünüzü tutun

Motosiklet Komitesi, söz verilen vergi indiriminin uygulanmamasına eylemle tepki gösterdi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:58
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Motosikletçiler eylem yaptı: Vergi indirimi sözünüzü tutun



Başbakanlık Önü'nde yapılan eyleme, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Motosiklet Komitesi Üyeleri ve KKTC'nin 6 İlçesinden motosiklet tutkunları katıldı.
Eylemde verilen mesajda, Maliye Bakanı Alişan Şan'ın 24 Eylül'de Meclis Önü'nde yapılan ilk eylemde sözünü ettiği vergide indirimin 3 ayda hayata geçirilmediği hatırlatıldı ve Başbakandan, bu sözün tutulması talep edildi.
" BU ÜLKENİN KANAYAN YARASINA DİKKAT ÇEKİYORUZ "
KITMOK YÖNETİM KURULU Üyesi Berna Güzel tarafından okunan basın bildirisinde, hükümetten beklentiler aktarıldı.
Açıklamada, "Değerli Dostlar, değerli basın mensuplarımız,
Ortak kadere sürüş yolunda bir araya geldiğimiz günden beridir birlikte olduk, toplantılar yaptık, siyasete bulaşmadan, siyaset yapmadan, sadece ve sadece ekonomik kaygımızı dile getirmek ve sadece bizim değil, ülkenin kanayan yarasına parmak basmak için yola çıktık" denildi.

MALİYE BAKANI ŞAN "HALLEDECEYİK" DEYİP KAÇTI 
24 Eylül'de ülkenin en çok ses getiren, ses çıkaran, en uzun konvoylu motosiklet eyleminin yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Başkent Sokaklarında, sadece iki tekerimize gaz verdik, alkış aldık, selamlamayla karşılandık. Neden? Çünkü, bu dünya, bizim dünyamız, özgürlük ruhu içerisinde, karşısındakine saygı üzerine kurulu bir sosyal birlikteliktir...Give respect get respect... Yani Saygı gösterirsen, saygı görürsün... İşte bu saygımızı, insani tavrımızı iyi gözlemleyen Maliye Bakanı Sayın Şan da, motosikletine atlayıp eylemimize geldi, saygımıza sığındı ve bizlere "merak etmeyin, halledeceyik" deyip, kaçtı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Sigortacılığın esası güvendir, ama sayın bakan, bizleri olduğu gibi asıl mesleğini de unuttu... Sözünü unuttu...Sonrasında, uyarılar yaptık... Sözünüzü tutun dedik... Halledeceyik dedi ama halletmedi Sayın Bakan...Belli ki sözü buraya kadarmış..." denildi.

BAŞBAKAN'DAN VERİLEN SÖZÜN TUTULMASINI İSTİYORUZ
Açıklamada şöyle denildi:
Bizler de Başbakan Sayın Ünal Üstel'e geldik...
Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı, topu size atıyor...
Biz de size soralım...
Motosiklette, küçük motosiklette, vergi düzenlemesi ne oldu?
Vergi indirimi ne oldu?
Biz sizden lüks hayata kolaylık istemiyoruz.
Asla...
Bu acımasız ekonomik ortamda, Cebimizi küçültecek, giderimizi azaltacak, bir açılım istiyoruz...
Devletin gelirini azaltmayacak, bilakis artıracak öneriler yaptık...
Motosiklet vergileri, otomotivden neden daha çok Sayın Başbakan ?
Biz siyaset yapmıyoruz...
Siyasi karar, atama, istihdam, ek mesai, para, pul istemiyoruz...
VERGİDE ADALET İSTİYORUZ...
Bu kadar basit...
Ortak kadere sürüşümüz, burada durmayacaktır...
Ülke derdiniz, seçim derdine artık yenik düşmesin...
Bizleri de düşünün, insanımızı düşünün...
Eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

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