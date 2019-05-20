Motosikletçiler festivalde buluştu

Motosikletçiler, Corner House Ozanköy-Gazafana’da gerçekleşen Motorcycle Festivali’nde bir araya geldi. Yüzlerce motosiklet, festival alanını doldururken festivale katılan motosikletliler renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalde Serdar Tuksal da sahne alırken, Harley Davidson Riders Club Cyprus, Güney Kıbrıs’tan motorcular ve Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinden bağımsız motorcular festivale renk katı. Turistlerin de büyük ilgi gösterdiği festivalde konuklar Tuksal’ın müzikleriyle eğlenirken, aynı zamanda bilardo oynayarak da kafa dağıttılar.

Kaynak: Haber Kıbrıs