Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19:00 raddelerinde meydana geldi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca PG 859 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru soldan ikinci şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan Kashif Ali (E-22) yol üzerinde bulunan trafik ışıkları ile kontrollü yaya geçidine geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam etmesi sonucu, o esnada seyir istikametine göre solundan sağına doğru yaya geçidinden yolu karşıdan karşıya geçmekte olan Şevval Arat'a (K-19) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra sağ ayakta kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir