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Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde bu akşam meydana gelen kazada motosikletin çarptığı 19 yaşındaki yaya yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 08:25
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Motosikletin çarptığı yaya yaralandı



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19:00 raddelerinde meydana geldi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca PG 859 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru soldan ikinci şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan Kashif Ali (E-22) yol üzerinde bulunan trafik ışıkları ile kontrollü yaya geçidine geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam etmesi sonucu, o esnada seyir istikametine göre solundan sağına doğru yaya geçidinden yolu karşıdan karşıya geçmekte olan Şevval Arat'a (K-19) çarptı.

 Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra sağ ayakta kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

 Soruşturma devam etmektedir

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