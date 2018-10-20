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MS Derneği kamp düzenliyor

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS hastalarının uzmanlarla buluşmasını sağlayacak, aynı zamanda sosyal yaşantılarına ve rehabilitasyonlarına yönelik aktivitelerin yer alacağı 3. MS Kampı’nı 22-25 Ekim tarihlerinde düzenliyor. 

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:17
MS Derneği kamp düzenliyor

Dernek açıklamasına göre, 4 günlük kamp, Lapta Gençlik Kampı’nda yer alacak. 20 MS hastasının yatılı olarak katılacağı kamp sırasında Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan öğrenciler gönüllü olarak hastalara yardımcı olacak. 

Kamp süresince hastalar; Dr. Sıla Usar İncirli, Dr. Ferda Selçuk Muhtaroğlu, Doç. Dr. Sevda Lafcı Fahrioğlu, Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Yard. Doç. Dr. Gülbin Ergin, Yard. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, Yard. Doç. Dr. Nazal Bardak, Musa Muhtaroğlu ve Sevil Hançerli ile buluşup MS’le ilgili konularda bilgi edinme imkanını bulacak. 

Süsel Gelişim Merkezi’nden gelecek eğitmenler de hastalara doğru nefes tekniklerini gösterecek. Kampta eğitici aktivitelerin yanı sıra spor, müzik dinletisi ve tombala çekilişi de yer alacak. Kampa katılacak MS hastaları, “#şiirsokakta” adlı kitabından elde edilecek tüm geliri derneğe bağışlayan İlke Ünlücan’la da hayata dair bir sohbet yapma şansını yakalayacak. 

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, kampa katılımın ücretsiz olduğuna dikkat çekerek, imzalanan protokol çerçevesinde kamp konaklama ve yemeklerinin Gençlik Dairesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti. “Üye aidatı olmayan derneğimizin bütçesi bağışlardan oluşuyor” diyen Hançerli, herhangi bir ücret talep etmeden kampa katılacak uzmanlara da teşekkür etti.

Hançerli, MS Kampı’nın hem moral hem de bilgilendirme açısından hastalara çok yararlı olduğunu kaydetti. 20 hastanın yatılı olarak kampa katılacağını söyleyen Hançerli, dileyen MS hastalarının kampa günübirlik katılabileceğini de belirtti.

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Kıbrıs Türk Multiple Skleroz DerneğiMS HastalarıKampHaberGündemKıbrıs
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