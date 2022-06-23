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MSB'den yangın söndürülmesine destek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına görevlendirilen dozer, helikopter ve İHA ile destek sağlandığını bildirdi.

23 Haziran 2022 Perşembe 09:27
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MSB'den yangın söndürülmesine destek
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MSB'den yapılan açıklamada, "KKTC'nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıMSBKKTCKıbrsTatlısuMersinlik
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