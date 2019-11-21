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MTG Başbakan Tatar’ı ağırladı

21 Kasım 2019 Perşembe 19:31
MTG Başbakan Tatar’ı ağırladı

Mağusa Türk Gücü yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu yemekte, Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana da yer aldı.

Başbakan Ersin Tatar, MTG’nin sadece Mağusa için değil, ülke futbolu ve sporu için önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, geçtiğimiz yıl yaşanan şampiyonluğu bir kez daha kutladı. MTG’nin öz kaynakları ile tesisleşme ve alt yapı yatırımlarını takdirle izlediğini anlatan Tatar, olanakları ölçüsünde hükümetin de gerekli desteği vereceğini belirtti.

MTG adına konuşan Başkan Koral Bozkurt, başbakana ziyareti için teşekkür etti.

Bozkurt, kulübün kendi özkaynakları ile tesisleşme konusuna büyük önem verdiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Antrenman sahamızı kısa sürede tamamladık. Alt yapımıza sadece tesisleşme anlamında değil, Özkaynak düzenini kurarak futbolcu fabrikası yaratma noktasında da önem verdik. Şu an her yaş grubunda zirve mücadelesi verem bir camia haline geldik. Şampiyonluk hedefi yanında, en az şampiyonluk kadar önem verdiğimiz hedeflerimiz var. Kulübün, başkanların parasına muhtaç olmadan gelecek on yıllara taşınması için elimizi taşın altına koyduk.

Her şeyi devletten beklemiyoruz. Ancak, elimizi taşın altına koyduğumuz da umarım sizler tarafından izlenir. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim.”

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