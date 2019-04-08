MTG  Başkanı Koral Bozkurt'tan iddialı açıklama!

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, masada kaybedilen bir puanın önemsiz olduğuna vurgu yaparak, MTG camiasına, "Biz şampiyon olacağız" mesajı verdi. Bozkurt, hafta sonu takıma sahip çıkan MTG taraftarına da teşekkür ederek, camianın şampiyonluğa inanmasını istedi. Bozkurt'un mesajına, yüzlerce MTG taraftarı da, "Biz şampiyon olacağız" diye karşılık verdi. Kalan beş haftada, şampiyonluk için taraftarın desteğinin devam etmesini isteyen Bozkurt şunları söyledi:

Öncelikle maça iki gün kala tahkim kurulunda puanımızın silinmesiyle oluşan gerginliği sahaya yansıtmayan ve takımımıza son dakikaya kadar destek olup Lefkoşa Atatürk Stadı'nı Yenicami için deplasmana çeviren büyük Mağusa Türk Gücü taraftarına teşekkür ederim.

Hakemler hakkında bugüne kadar hiç yorum yapmadım. Hep dedim ki bizim oyuncularımız nasıl hata yapabilirse, onlar da hata yapabilir. Maç 1-1'ken bizim bir penaltımızı Kerem hocanın görmediğini düşünmekteyim. Iyi bir maç yöneltti ama keşke o pozisyonu görebilseydi.

Tahkim kurulunun Yenicami’nin itirazını kabul etmesi çok ciddi bir yanlış oldu Kıbrıs futbolu adına. Sıkıntılı olan bir maddeye parmak basarken, tahkim kurulu olarak takımımıza ceza kesmeleri adil değildi. Ben eminim ki bu itirazı yapan biz olsaydık itiraz reddedilecekti, malesef taraf oldular.

Belki bizim başımıza geldi diye söylüyorum ama Lefke'den İskele'ye, Güzelyurt'tan Girne’ye tüm takımlarımıza eşit mesafede duracak kurullar istiyorum hem şahsım ve takımım, hem de tüm Kuzey Kıbrıs futbolu adına.

Son olarak Cumartesi oynanan maçta arslanlar gibi oynayan tüm oyuncularımı, yönetimleri gibi masa başında değil de sahada mücadele eden rakip takım futbolcularını tebrik ederim. Kazanan Kıbrıs futbolu oldu, gençlerimiz oldu.

Bizim için bu yarış bitmemiştir. Hedefimiz kalan 5 maçımızı da kazanmaktır. Camiamız rahat olsun, biz şampiyon olacağız!