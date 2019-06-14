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MTG yeniden Koral Bozkurt’a emanet

14 Haziran 2019 Cuma 19:19
MTG yeniden Koral Bozkurt’a emanet

Mağusa Türk Gücü Genel Kurulu bugün saat 17.00'da kulüp lokalinde gerçekleşti.  Genel Kurula KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı. Mağusa Türk Gücü Başkanlığı'na yeniden Koral Bozkurt seçildi.  (MHA)

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Son Güncelleme: 14.06.2019 19:20
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Ertan Eser 2019-06-14 20:18:29

Nerede kalmıştık .

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Lissa 2019-06-14 20:11:22

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Hasmagusali 2019-06-14 21:36:51

Baskanin fotogreflari guzel. Yalnizca garga resimli veya figurlu elbiseler eksik. Baskanin resimleri neyi anlatmak ister? Ben buyum ysparim. Sampiyonda yaparim? ??

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