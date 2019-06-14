MTG yeniden Koral Bozkurt’a emanet

Mağusa Türk Gücü Genel Kurulu bugün saat 17.00'da kulüp lokalinde gerçekleşti. Genel Kurula KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı. Mağusa Türk Gücü Başkanlığı'na yeniden Koral Bozkurt seçildi. (MHA)
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Baskanin fotogreflari guzel. Yalnizca garga resimli veya figurlu elbiseler eksik. Baskanin resimleri neyi anlatmak ister? Ben buyum ysparim. Sampiyonda yaparim? ??