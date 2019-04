MTG’den görkemli 74. yaş kutlaması!

Mağusa Türk Gücü 74. yaşını düzenlediği görkemli bir gece ile kutladı. Palm Beach Hotel’de gerçekleştirilen geceye 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bazı milletvekilleri, birçok sivil toplum örgütü temsilcisi, sendikacılar, iş insanları ve MTG taraftarları katıldı. MTG’nin başarı hikayesinin video gösterimi ile başlayan gecede MTG Başkanı Koral Bozkurt, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu konuşma yaptı. Müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği gecede MTG’ye katkı sağlayan kişilere anı plaketi verildi.

MTG Başkanı Koral Bozkurt’un yaptığı konuşma şöyle:

Hepimizin bildiği gibi kulübümüzün 8 şerefli şampiyonluğu var... Cumartesi deplasmanda oynanacak Yenicami maçını da kazanarak, ligi zirvede bitireceğimize ve bu şerefli camiaya 9’uncu Şampiyonluğu getireceğimize olan inancım tamdır. Başkan olarak ben, yönetim kurulum, teknik kadro ve futbolcularımızın da buna inancı tamdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar neler yaptıklarımızla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi geçen sezon sportif anlamda Kıbrıs Kupası’nda finale yükselmek dışında bir başarı elde edemedik. Sezona 9 transfer yaparak başladık, takımımızı güçlendirdik. göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplamda 25 transfer yaptık. Bu yıl Kıbrıs Kupasında yarı finaldeyiz. Lig de de 1 puanla ikinci sıradayız. Şampiyonluğunun ve Kıbrıs Kupası’nın en büyük adayız. Mağusa Türk Gücü, Mağusa’nın onurudur. Tarihi şerefle yazılmıştır. Kıbrıs Türk futbolunun unutulmaz isimleri bu camianın parçasıdır. A takımımız buz dağının görünen yüzüdür. Dediğim gibi, MTG bir futbol kulübünden öte, birliktir, beraberliktir, gençliktir... Göreve geldiğimiz günden itibaren altyapıya çok büyük önem verdik. Yüzlerce genç, bugün MTG sevgisi ile büyüyor. Başara başara ilerliyor. Genç takım, U15 ve alt yapılarda toplam 26 futbolcu ile bu kulübü devraldık. Bir taraftan A takım için çaba harcadık, diğer yandan alt yapıyı nakış nakış işledik. Tüm bölgelerden teknik ekibimizin gerekli tespitleri doğrultusunda 85 yeni futbolcu Alt yapımıza transfer edildi. Her çocuk ve genç futbolcunun rüyasını süsleyen bir alt yapımız, hedef koyduğu sarı- yeşil formamız var. Bu gurur, hepimizin... Ben ve ekibim, kısa vadeli değil uzun vadeli, kendi meyveleriyle büyüyen bir MTG hayal ettik. MTG’nin geleceğinde bu gençlerin olabileceği bilinci ile hareket ediyoruz. U15 takımımız çeyrek finalde yoluna devam ediyor, gururluyuz... U17 takımımız MTG tarihinde Bu yıl ilk kez Lige katıldı... Yarı finale kadar yükseldik, hedefimiz seneye şampiyon olmak. U21 takımımız Ligde 2. sıradadır. En önemlisi de, alt yapıdaki futbolcularımızın tamamı bizim lisanslı, futbolcularımızdır. Kiralık bir futbolcumuz bile yoktur. Bu takımlarımıza baktığımız zaman liglerdeki yerimiz gelecek adına bizi umutlandırıyor. MTG artık, sadece süper ligde değil, her yaş kategorisinde şampiyonluk hedefleyen bir camiadır... 30 çocuğumuzla başladığımız akademimiz, Bugün 265 çocuğa ulaşmıştır. Kurumsallaşma ve geleceği garanti altına alma adına alt yapıya yatırım ve ilgimiz devam edecek. Geleceğin yeni MTG efsaneleri, bu Akademiden çıkacak. Akademimiz bu sezon girdiği 12 turnuvanın 9’unda şampiyon, 3ünde ise 2’nci olmuştur. MTG Akademi olarak Karakol İlkokuluna sponsor olduk. 14’ü akademimizde kayıtlı olan çocuklarımız KKTC ilkokullar arası futbol şampiyon olmuştur. Akademimizin başarıları geleceğimizin emin ellerde olduğunu göstermektedir. Buradan MTG formasını terleten tüm futbolcularımıza, malzemecimizden tüm teknik heyetlerimize ve emeğini esirgemeyen tüm ekiblerimize teşekkür ederim. Alt yapı atağımız, tesisleşme alanında da devam etti. Geçen yıl kısmi tadilatla kulübümüzün bir kısmını yeniledik. Spor Dairesi tarafından ihaleden çıkarılan sahamızı Meclis Başkanımız Sayın Teberrüken Uluçay’ın yardımı ile yeniden ihaleye koymayı başarıp sonlandırdık. Bugün futbolcularımızın yeni zeminde oynamalarını sağlayan Sayın Meclis Başkanımıza buradan teşekkür ederim. Takımımızın en büyük eksiği olan antrenman sahasını tamamen kendi imkanlarımız ile tellemelerini ve bir sahanın çimlendirmesini tamamladık. Bu KKTC’de bir ilk. Her şeyi devletten beklemeden, camiamız, herkese örnek olacak bir iş başardı.bu tesislerin bizlere maliyeti 1,8 milyon TL civarındadır. Antrenmanlarımızı artık kendi öz kaynağımızla tamamladığımız tesislerde yapıyoruz. 1945’te kurulan kulübümüz Mart ayı içinde 74. yılını kutladı.

Kıbrıs Türkü’nün zorlu yıllarında Mağusa Türkünü temsil etmek için kurulan kulübümüzü, ilerleyen yıllardaki güçlü temsiliyetle geleceğe taşımak Ben ve Yönetim Kurulumun en büyük hedefidir.

Baş koyduğumuz bu yolda, sizlerin huzurunda tüm sponsorlarımıza da teşekkür etmek istiyorum.

U 21 takımımızın sponsuru Latifoğlu Direktörü Akıl Ağaoğlu’na, U 17 takımımızın sponsoru Tanyel Construction Direktörü Tanyel Bayraktaroğlu’na, U 15 takımımızın sponsoru Stoneworks Construction Direktörü Mehmet Köse’ye ve akademi sponsoru Aspava Restourant Direktörleri Akkent kardeşlere teşekkür ederim. Sponsorlarımızın yanında Geçmiş başkanlarımızdan Halil Falyalıya bizleri yaptığı ciddi maddi ve manevi katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Yemeğimize katılan, bizlerin yanında olan maçlarda yanımızda olup bizlere destek veren tüm MTG sempatizanlarına şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim.