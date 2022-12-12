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MTG’den Koral Bozkurt’a geçmiş olsun mesajı

MTG, trafik kazası geçiren Başkan Koral Bozkurt için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 22:04
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MTG’den Koral Bozkurt’a geçmiş olsun mesajı



Mağusa Türk Gücü’nün (MTG) resmi sosyal medya hesabı üzerinden trafik kazası geçiren Başkan Koral Bozkurt için geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

“Mağusa Türk Gücü’ne yeniden altın yıllarını yaşatan, başkan olarak efsanelerimiz arasında yerini alan Koral Bozkurt, geçirmiş olduğu talihsiz kaza nedeniyle hepimizin yüreğini ağzına getirdi.

Büyük bir kazayı, küçük yaralarla atlatan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hafta sonu oynayacağımız maçta başkanımızı yanımızda görmek istiyoruz.

Yeni bir şampiyonluğa yürüdüğümüz bu sezonda, başkanımızı güçlü bir şekilde takımımızın başında olması en büyük dileğimiz.

Geçmiş olsun Koral başkan…”

Son Güncelleme: 12.12.2022 23:07
Anahtar Kelimeler:
MtgSpor
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