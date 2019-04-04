MTG’nin puanı silinecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu Mağusa Türk Gücü'ne 21 yaş kuralına uymadığı gerekçesi ile 1 puan silme cezası verdi. Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki puan farkı 2'ye yükseldi.

İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nın resmi internet sitesinde yayınladığı Tahkim Kurulu Kararı:

Tahkim Kurulu Kararı (TK8) - 04.04.2019

Sayı: TK/08 2018-2019

Tarih: 03.04.2019

Saat: 16.20

Toplantıya katılanlar:

Salih Irkad (Başkan)

İsmail Bektaş (Başkanvekili)

Dilay Zeki (Üye)

Hüseyin Malyalı (Üye)

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nü Temsilen

Başkan: Koral Bozkurt

Avukat: Av. Süleyman Dolmacı

Av. Savaş Atakan

Yenicami Ağdelen Kulübü’nü Temsilen

Asbaşkan: Ercan İbrahimoğlu

Asbaşkan: Salahi Çağman

Avukat: Av. Mustafa Bülent Asena

Kurul, 01/04/2019 tarihli TK 08/2018-2019 sayılı başvuruyu incelemiş olup aşağıdaki şekilde karar verir;

Ön İtirazın İncelenmesi:

Kurul, öncelikle Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nü temsilen Av. Süleyman Dolmacı ve Av. Savaş Atakan’ın ön itiraz olarak ileri sürdüğü tahkim kuruluna yapılacak olan başvurunun Disiplin Talimatı Madde 83 gereği sadece disiplin meselesine konu aleyhine ceza verilen taraf tarafından yapılabileceği iddiasını ileri sürerek Yenicami Ağdelen Kulübü’nün Tahkim Kurulu’na başvuru yapamayacağı iddiasını ileri sürmüştür.

Kurul, Tahkim Kurulu’na kimlerin başvuru yapabileceğini değerlendirirken sadece DT. 83. maddeyi değil, huzurundaki konunun muhteviyatına göre verilmesi muhtemel karardan doğrudan doğruya etkilenen ilgili tarafların (bizim meselemizde Yenicami Ağdelen Kulübü’nün de) Tahkim Kurulu’na başvuru yapabileceği hususunda DT. 81(6) madde, 95.madde ve Tahkim Kurulu Talimatı Madde 2 (d) fıkrası dikkate alınarak bulgu yapar.

Huzurumuzdaki meselenin esasını incelediğimizde; Disiplin Kurulu’nun da değindiği ve doğru olarak tespit yaptığı üzere futbol maçlarının 2 periyot, her biri 45’er dakika olmak üzere toplam 90 dakika olduğu ve maçın sonuna eklenen sürenin maç içerisinde topun oyunda olmadığı, kayıp zamanlar olduğu ve her ne şekilde olursa olsun maçın süresinin 90 dakikadan fazla olamayacağı hususunda bulgu yaparız.

İşbu bulgumuz ışığında; KTFF K-Pet Süper Lig Statüsü’nün Madde 2 (1) fıkrası gereği en az 1 futbolcunun en az toplamda 90 dakika oyunda tutma ve / veya oynatma zorunluluğu maddesini yorumlarken az önce yaptığımız, oyun süresinin 90 dakikadan fazla olamayacağı bulgumuz ışığında ilgili maçta yer alan Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün 21 yaş altı futbolcularından ilk oyuncusunun ilk 45 dakikayı oyunda kalmak suretiyle tamamlayıp, maçın 2.yarısında 67.dakikada oyundan alınmış olduğu ve ikinci 21 yaş altı oyuncunun ise 73.dakikada oyuna girdiği cihetle 90 dakikalık maç periyodunun 6 dakikasında KTFF K-Pet Süper Lig Statüsü’nün ilgili maddesinin ihlal ediliği hususunda bulgu yaparız.

Karar:

Disiplin Kurulu kararını oy birliği ile bozar ve Disiplin Talimatı Madde 40(1) gereğince Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’ne (-1) puan cezası vermeyi uygun ve adil görürüz.

Tavsiye Kararı:

Ayrıca kurulumuz, Disiplin Talimatı ve statülerinin daha açık, sarih ve anlaşılabilir hükümler ihtiva etmesi gerektiği cihetle, ileride bu tarz ihtilafların önüne geçilebilmesi için düzeltilmesine salık veririz.