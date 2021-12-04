Mücahit Kaya DP'den aday oldu

Mücahit Kaya, aday adaylığını şu sözlerle açıkladı:

Saygıdeğer büyüklerim, sevgili arkadaşlarım.

Memleket yangın yerine dönmüşken bir taraftan pandemi diğer taraftan ekonomiden dolayı buhran yaşanırken her birey ve sektör ayakta kalabilme ve bu kaosun altından kalka bilme mücadelesi verirken. Bir de bizleri seçim sandıklarına mahkûm eden yönetimlerden dolayı yakın zamanda yine birilerine temsili yet hakkımızı vereceğiz.

Son 4 yılki siyasi istikrarsızlık göz önüne alındığında ve geçmişe bakıldığında artık daha seçici, liyakat sahibi, tarafsız eski siyaset anlayışından uzaklaşmış bir meclis yapısı yaratmak elzem olmuştur.

Gelenin gideni aratmadığı, mevki ve makamları kişisel ve grupsal çıkarlara alet etmediği, toplumun sorunlarını ve sıkıntılarını tespit eden bunun için mücadele ruhunu ortaya koyan, büyük fedakârlıklar ile kurulan KKTC Devletini yine aynı mücadele ruhuyla daha refah yaşanabilir yarınlara taşıyacak tercihler yapmanın tam zamanıdır.

İşte tüm bu gerçekler ışığında onurla kimliğini taşıdığım adımın konulma sebebi olan KAHRAMAN MÜCAHİT ruhuyla mücadele etmek için sizlerin teveccühüne sığınarak DEMOKRAT PARTİ (DP) den Milletvekili adayı olmaya karar verdim.

Tüm yaşanan bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini ve tecrübesini esirgemeyen Başkanım, babam, abim, rol modelim Sayın İSMAİL ARTER’e, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın FİKRİ ATAOĞLU’na, Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın ALİ TUNÇTAŞLI’ya, benim ben olmamın mimarı Sevgili Eşim Prof. Dr. ANIL KEMAL KAYA’ya, Baf Falya inadı ile babasızlığı hayatımın hiçbir evresinde hissettirmeyen canım annem AYFER KAYA’ya, 1974 Kıbrıs Gazisi Rahmetlik Babam ALİ KAYA’ya ve desteklerini hiç esirğemeyen gizli kahramanlarıma minnet ve şükranlarımı sunarım.

Çıktığım bu yolda siz sevenlerimin veballeri sırtımda olacağı bilinci ve korkusuyla hareket edeceğime, kul hakkının devlet hakkı olduğu bilinci ile yol alacağıma inancınız tam olsun.

Saygılarımı sunar, desteğinize mazhar olmayı dilerim.

MÜCAHİT KAYA