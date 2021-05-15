Mücahitler Bandosu kurucusu merhum Zeki Taner, Pazartesi anılıyor

Dikmen’de Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı’nda yer alacak anma programı saat 17.30’da başlayacak.

Zeki Taner’i anma programında, oğlu Yılmaz Taner ve torunu piyanist Rüya Taner de yer alacak. Programda merhum Zeki Taner'in anısına bando konseri ve Rüya Taner tarafından mini piyano resitali verilecek.

Programa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması bekleniyor.