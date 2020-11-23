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Mücahitler Derneği Eski Başkanı Vural Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

86 yaşında yaşamını yitiren Eski Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Başkanlarından, KKTC Abu Dabi temsilciliği ve Enformasyon Dairesi Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Vural Türkmen son yolculuğuna uğurlandı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 14:40
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Mücahitler Derneği Eski Başkanı Vural Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

86 yaşında yaşamını yitiren Eski Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Başkanlarından, KKTC Abu Dabi temsilciliği ve Enformasyon Dairesi Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Vural Türkmen son yolculuğuna uğurlandı.

Türkmen, için Lefkoşa Mezarlığı’nda askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı Bakanlar ve milletvekilleri ile Türkmen’in ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Vural Türkmen’in mütevazi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, Türkmen’in hayatını ulusal davaya adadığını söyledi. Töre, Türkmen’in hiçbir zaman mücahit ve mukavemet ruhundan kopmadığını vurguladı.   Vural Türkmen’in naaşı İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Türkmen’in tabutunun sarılı olduğu bayrak ise ailesine teslim edildi… Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin efsane isimlerinden biri olan ve TMT Derneği ile Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği başkanlıklarını yürüten Türkmen, 3 çocuk babasıydı.

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