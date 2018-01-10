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“Mucize bebek” Judy yaşamını kaybetti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 11 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Judy bebek yaşama veda etti. Ailesi tarafından terk edildiği için 10 ay hastanede bakılan bebek Aralık ayında koruyucu aile tarafından sahiplenilmişti

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:31
“Mucize bebek” Judy yaşamını kaybetti
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Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 11 ay önce dünyaya gelen ve 8.5 ay hastane personeli tarafından bakıldıktan sonra Aralık ayında koruyu aile tarafından sahiplenilen Judy bebek, dün yaşamını yitirdi.

Judy bebek, babası tarafından istenmemiş, Nijerya uyruklu annesi tarafından da engelli olduğu için doğumdan 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede terk edilmişti.

 “Yaşaması mucize” denmişti

Judy bebeğin dünyaya gözlerini açtığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Eylül ayında yapılan açıklamada, annenin hamileliği sırasında yapılan kranial patolojide anomaliye rastlandığı, bu sebeple annenin 8.5 aylık hamileyken doğuma alındığı kaydedilmişti.

Judy bebeğin mucizevi bir şekilde hayatta kaldığının ifade edildiği açıklamada, bebeğe 4 ay süre ile kuvözde bakıldığı belirtilmişti.

“Bakamam” dedi 4 ay sonra terk etti

Hastaneden yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verilmişti: “Bebeğin annesi 4 ay süre ile hastaneye gelip gitti, bebeğini ziyaret etti, ilgilendi. Bebek pediatri servisine alınacağı zaman anneye bebeğinin bundan sonraki süreçte çok özel bir bakıma ihtiyacı olduğu, bunun için de kendisine eğitim verilmesi gerektiği söylendi. Anne, hayatı boyunca özel bir bakıma muhtaç olan bebeğine bakamayacağını söyledi ve O’nu terk etti. Bebeğin tüm tedavi ve bakımı hastane ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından üstlenildi.”

1 ay önce yeni ailesine kavuşmuştu

Annesi tarafından hastanede terk edilen Judy bebeğe 8.5 ay Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, pediatri servisindeki personel baktı.

Judy bebeğin durumu sosyal medya üzerinden duyulunca çok sayıda aile, bebeği evlat edinme talebi ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurdu.

Sosyal Hizmetler Dairesi, başvuruları tek tek inceledi, değerlendirdi. Judy bebek, koruyucu ailesine Aralık ayında teslim edilmişti.

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