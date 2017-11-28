Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Mucize eseri sağ kurtuldular!

Ercan-İskele Anayolunda su tankeri ile kamyonetin çarpıştığı kazada büyük şans eseri can kaybı olmadı.

28 Kasım 2017 Salı 11:53
Mucize eseri sağ kurtuldular!
banner10

Diyalog'dan ﻿Onur Ulağ'ın haberine göre, Ercan-İskele Anayolunda dün akşam saatlerinde su tankeri ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. 

Kaza sonucu iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücüler olaydan mucize eseri sağ kurtuldu.

Elde edilen bilgilere göre kaza dün saat 18.00 sıralarında, Mustafa Özgün yönetimindeki (E-39) EF 991 plakalı su tankeri Yeniceköy yol kavşağından İskele-Ercan Anayolu’na dikkatsizce giriş yaptı.

Su tankeri bu esnada anayoldan Yonca Kavşağı diye bilinen bölgeye doğru seyreden Mehmet İzci (E-26) yönetimindeki NA 570 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta kontrolden çıkarak anayol kenarındaki tarlada durabildi.

Her iki aracın sürücüsü de olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yaralı vaziyette Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim