Mucize eseri sağ kurtuldular!

Diyalog'dan ﻿Onur Ulağ'ın haberine göre, Ercan-İskele Anayolunda dün akşam saatlerinde su tankeri ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza sonucu iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücüler olaydan mucize eseri sağ kurtuldu.

Elde edilen bilgilere göre kaza dün saat 18.00 sıralarında, Mustafa Özgün yönetimindeki (E-39) EF 991 plakalı su tankeri Yeniceköy yol kavşağından İskele-Ercan Anayolu’na dikkatsizce giriş yaptı.

Su tankeri bu esnada anayoldan Yonca Kavşağı diye bilinen bölgeye doğru seyreden Mehmet İzci (E-26) yönetimindeki NA 570 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta kontrolden çıkarak anayol kenarındaki tarlada durabildi.

Her iki aracın sürücüsü de olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yaralı vaziyette Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.