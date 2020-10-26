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Müdürlükte PCR testler yapılıyor

Türk Bankası Genel Müdürlük Merkezi’nde rotasyon usulü çalışan bir personelin pozitif vaka olduğu öğrenildi. Türk Bankası Genel Müdürlük Merkezinde şu sıralar personele PCR testleri yapılıyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:48
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Müdürlükte PCR testler yapılıyor

ürk Bankası Genel Müdürlük Merkezi’nde rotasyon usulü çalışan bir personelin pozitif vaka olduğu öğrenildi. Türk Bankası Genel Müdürlük Merkezinde şu sıralar personele PCR testleri yapılıyor.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

“Personelle teması olmadı”

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, rotasyonlu destek biriminde çalışan bir personelin pozitif olduğunu doğruladı.

İlgili personelin diğer banka personeli ile  bir bağlantısı  olmadığını belirten Raif, şubelerin normal hizmet vermeye devam ettiğini, müdürlükte PCR test taraması yapıldığını kaydetti.

Erhan Raif, personelin karantinaya alındığını ifade ederek, “Şuan tüm şubelerimiz normal hizmet vermeye devam ediyor. Tüm kontroller yapıldı” dedi. 

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