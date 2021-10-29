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Muhaceret Af Yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

29 Ekim 2021 Cuma 16:01
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Muhaceret Af Yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
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ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  geçtiğimiz hafta yabancılar için muhaceret affı öngören Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oy çokluğuyla geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın imzası bekleniyor. 

Tasarıyla ilgili Cumhurbaşkanı’nın imzasını bekleyen binlerce TC uyruklu vatandaşlar KKTC’ye gelmek için bekliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın imzasının ardından şu anda kaçak duruma düşen yabancı uyruklu vatandaşlar artık kayıt altına alınabilecek. 

Gündem Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hafta başında muhaceret affını imzalayarak onaylayacak. Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili savcılık görüşünün alındı Tatar’ın imzasının ardından tasarı yasallaşmış ve yürürlüğe girmiş olacak.

Son Güncelleme: 29.10.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
Muhaceret Af Yasası
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