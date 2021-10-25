Muhaceret Affı bekleyenlere müjde!

Nisap yetersizliği nedeniyle iki haftadır toplanamayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplantısı muhalefetin de desteğiyle gerçekleştirilirken, yüzlerce mağdur kişinin aylardır beklediği muhaceret affı da oy çokluğuyla onaylanarak yürürlüğe girdi.

Muhalefetin bazı maddelerden dolayı tepki göstererek Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla Meclis’in onayından geçti.

Ülkede kaçak durumuna düşen kişiler için müjde niteliğindeki bu haber sevinç yarattı.

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oylanmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sona erdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki oturumu perşembe günü gerçekleştirilecek