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Muhaceret Affı bekleyenlere Öztürkler'den müjde!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın programına konuk oldu. Öztürkler, programda bakanlığının yaptığı çalışmalar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:29
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Muhaceret Affı bekleyenlere Öztürkler'den müjde!



ÖZEL HABER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın programına konuk oldu. Öztürkler, programda bakanlığının yaptığı çalışmalar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhaceret Affıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Afla ilgili Yasanın Meclis Genel Kurulu'na sevk edildiğini belirterek, Yasanın Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde yarından itibaren görüşülmeye başlanacağını kaydetti. Öztürkler Komtie görüşmelerinin ardından yasanın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını kaydetti. Öztürkler, Ekim ayı içerisinde Meclis'ten Yasa'nın geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.  

"Kimse ülkeye elini kolunu sallayarak giremeyecek"

Affın genel bir af olduğunu belirten Öztürkler, şöyle konuştu:
"Bir suça karışıp da bizim bu ülkeden deport ettiğimiz kişiler var. Bu kişiler asla affın kendilerini kapsayacağı düşüncesine girmesin, asla böyle bir şey olmayacak. Biz şöyle bir çağrı yapıyoruz. Bu son şans. Sistemlerimizi kurmaya başladık. Düzensiz olan kişileri deport etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede biz artık kaçak yaşam, düzensiz yaşam istemiyoruz. Yapacağımız düzenlemelerle ülkeye girişlerde çok ciddi denetimler getireceğiz. 7 Kontrol noktasından geçtikten sonra ülkeye girişler sağlanacak. Bu projelerin hepsinin çalışmaları bitti ve ihale sürecine geçildi. Artık düzensiz durumda olan kişileri biz bu şekilde bırakmayacağız, göndermeye devam edeceğiz. Ya bu aftan yararlanın kendinizi ülkede düzenli hale getirin, ya da ülkeden ayrılın. Biz son zamanlarda hep bu çağrıyı yapıyoruz. Bu af çok geniş kapsamlıdır. Öğrencileri de kapsıyor."

"Ülkemiz güvenli ülke tanımını kaybetmemeli"
"Ülkemizin güvenli ülke tanımını kaybetmemesi gerekiyor" diyen Öztürkler, Türkiye'de mafyalaşmış isimlerin üllkeye girişiyle ilgili anavatanla önemli çalışmalar yaptıklarını belirterel, öğrenci olarak yurda gelip suça karışanlarla ilgili de adımlar attıklarını belirtti. Öztürkler, ülkede işlenen suçları en aza indirebilmek adına başta Türkiye ile olmak üzere gerekli tüm istişareleri yaptıklarını ve bu konuda adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

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