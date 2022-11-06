Muhaceret Affı uygulamaya girdi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de bulunan cezaya düşmüş yabancılar, Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi https://icisleri.gov.ct.tr/ adresine girerek online olarak bir asgari ücret ödeyerek aftan faydalanabilecek.

Cezaya düşmüş yurt dışında bulunan yabancılar ise yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KKTC yurt dışı konsolosluklarına veya temsilciliklerine 90 gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları ve Muhaceret Dairesi’nin gerekli incelemeyi yaparak, onay vermesinden sonra ülkeye girişlerinde bir brüt asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında, 18/2021 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ile çıkan Muhaceret Affından faydalanan kişilerin bu muhaceret affından faydalanamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, aftan yararlanma koşullarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“KKTC’de bulunanlar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişte kendisine verilen İkamet, Çalışma, İş Yapma, İş Kurma ve öğrenci İzni bitmiş olmasına rağmen ülkeden ayrılmayan kişiler; online başvuru yaptıktan sonra Muhaceret Dairesi onay tarihten itibaren 10 gün içinde bir asgari ücret ödemek şartı ile,

Turist vizesi ile giriş yapıp süresi dolduğu halde ülkeden çıkış yapmayan kişiler; online başvuru yaptıktan sonra Muhaceret Dairesi onay tarihten itibaren 10 gün içinde bir asgari ücret ödemek şartı ile,

İzinsiz İkamet ve Çalışmadan dolayı haklarında ihraç kararı alınıp ihraçları gerçekleşmeyen kişiler; online başvuru yaptıktan sonra Muhaceret Dairesi onay tarihten itibaren 10 gün içinde bir asgari ücret ödemek şartı ile,

Yürürlükteki aftan faydalanan kişilerin eşleri, 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları; cezalı kişilerin eşlerinin aftan faydalanılmasından sonra 60 gün içerisinde Muhaceret Dairesine başvuru yaparak, (Ceza ödemeden muaf tutulacaklardır)

Yurt dışında bulunanlar: Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KKTC Yurt dışı konsolosluklarına veya temsilciliklerine 90 gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları ve Muhaceret Dairesi’nin gerekli incelemeyi yapıp, onay vermesinden sonra ülkeye girişlerinde bir brüt asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabileceklerdir.

Aftan faydalanan kişiler, kendilerine verilen 60 günlük ziyaretçi izni içerisinde işvereni tarafından Çalışma İzni almak amacıyla başvurulması halinde ön izin işlemlerinden muaf tutulurlar. 60 gün içerisinde yasal izin almamaları halinde ise ülkeden çıkış yapmak zorundadırlar.

Yurt dışında olup cezalı duruma düşen KKTC Vatandaşı ile evli olan kişiler; ülkeye girişlerinde evli olduklarını kanıtlayıcı belge ve brüt bir asgari ücret ödeyerek,

Yurt dışında olup cezalı duruma düşen, İkamet İzni, Öğrenci, Çalışma, İş Yapma ve İş Kurma İzinli Kişilerin Eşleri; ülkeye girişlerinde evli olduklarını kanıtlayıcı belge ve bir asgari ücret ödeyerek,

Yurt dışında olup cezalı duruma düşen, İkamet İzni, Öğrenci, Çalışma, İş Yapma ve İş Kurma İzinli Kişilerin 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukların; ülkeye girişlerinde engelli olduğunu ve kişinin çocuğu olduklarını kanıtlayıcı belge ve bir asgari ücret ödeyerek,

Ülkeden ikamet izni olmadığından dolayı ihraç edilen, geçerli bir rapor ile ülke güvenliği açısından sakıncalı bir durumu olmayanlar ile bunların eş ve çocukları, aylık bürüt asgari ücret miktarını ödemek ve ihraç edilen kişinin, ihraç edildiği dönemde devlet tarafından kendileri için ödenen ulaşım masraflarını, gelir ve vergi dairesine online sistem üzerinden ödemek koşulu ile,

Çalışma izinsiz çalışması veya izinsiz olarak ikamet etmesi sebebiyle KKTC’de ihraç edilen ve yurt dışında bulunan yabancı uyruklu kişiler; KKTC Yurt dışı konsolosluklarına veya temsilciliklerine 90 gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları ve Muhaceret Dairesi’nin gerekli incelemeyi yapıp, onay vermesinden sonra ülkeye girişlerinde bir asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabileceklerdir.”