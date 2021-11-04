Muhaceret affı yürürlükte!

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. 90 günlük başvuru süresi de başlamış oldu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 25 Ekim tarihindeki oturumunda muhaceret affı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Söz konusu değişiklik dün akşam Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 3 ay ( 90 gün) içerisinde, kaçak veya cezada olanlar 1 brüt asgari ücret ödeyerek ülkeden çıkış yapmadan muhaceret işlemlerini yapabilecekler.

Bu işlemden sonra ise 60 günlük vize alarak ”İkamet İzni, Öğrenci İzni, Çalışma İzni, İş Kurma İzni veya İş Yapma İzni” gibi izinlerini yapmaya başlayabilecekler.

Aftan öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm yabancı ülke vatandaşları yararlanabilecek.

Daha önce muhaceret izninden dolayı ülkeden ihraç edilenler ile KKTC dışında cezalı olanlar bu yasadan faydalanabilecek.

EŞ VE ÇOCUKLAR…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı kişilerin eşleri; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İkamet İzni, Öğrenci İzni, Çalışma İzni, İş Kurma İzni veya İş Yapma İzni ile bulunan kişilerin eşleri ile yirmi beş yaşından küçük olan bekâr çocukları ve on sekiz yaşından büyük olan engelli çocukları, ”iş bulma ve ön izin koşulu aranmaksızın” aylık brüt asgari ücret ödeyerek cezadan kurtulabilecek ve 60 gün vize alabilecek.

İŞTE RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MUHACERET AFFI’NIN TÜM DETAYLARI