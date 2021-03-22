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Muhaceret Dairesi 25 Mart’ta Yeniden Hizmet Vermeye Başlıyor

Bir personelin covid-19 pozitif çıkması sonrası tedbir amaçlı kapatılan Muhaceret Dairesi 25 Mart Perşembe günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. 

22 Mart 2021 Pazartesi 16:44
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Muhaceret Dairesi 25 Mart’ta Yeniden Hizmet Vermeye Başlıyor

Pandemi tedbirleri çerçevesinde bakanlığa bağlı tüm dairelerde yapılan haftalık rutin PCR taramaları sonucunda, 12 Mart tarihinde Muhaceret Dairesi’nde görevli bir personelin testi pozitif çıkmıştı. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pozitif çıkan personelin maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmesi ve bakanlığın tüm bölümlerinde alınan sıkı tedbirler sayesinde başka bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Öte yandan sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerileri dikkate alınarak tedbiri elden bırakmamak için Muhaceret Dairesi hizmete ara vermişti. 

Anahtar Kelimeler:
Muhaceret Dairesi
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