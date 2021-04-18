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Muhaceret Dairesi’nde bir pozitif!

18 Nisan 2021 Pazar 14:38
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Muhaceret Dairesi’nde bir pozitif!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Muhaceret Dairesi’nde rutin yapılan PCR testi taramaları sonucunda bir personelin testi pozitif çıktı.

Bakanlık, Daire’nin ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Bakanlığa bağlı tüm dairelerde haftalık olarak yapılan rutin PCR testi taramaları sonucunda Muhaceret Dairesi’nde görevli bir personelin testinin ‘pozitif’ çıktığı açıklandı.

kAYNAK: HABER kIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Muhaceret Dairesi
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