Muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye girdi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.10.2020 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Girne’de F.K. (E-32), Girne Turizm Limanından herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı ve karantina otelinde kendisini izole etmek zorunda olduğu halde, karantina altına girmemek suretiyle yasal emirlere riayetsizlik ederek, hayati tehlikeye koyabilecek bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan ihmalde bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aynı gün tespit edilerek karantina otelinde muhafaza edilmesi sağlanmış ve hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.