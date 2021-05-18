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Muhaceret Yasasında değişiklik yapma kararı alındı

Kaçak duruma düşen ve adadan ihraç edilenler dahil bir asgari ücret ödeyerek adaya gelebilecekler

18 Mayıs 2021 Salı 20:33
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Muhaceret Yasasında değişiklik yapma kararı alındı

Başbakan bugünkü bakanlar kurulu toplantısında alınan en önemli kararın Muhaceret Yasasında değişiklik yapmak olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, pandemi dolayısıyla cezaya düşen kişilere af geldiğini duyurdu.

Saner, çalışma izninden veya muhaceretten ötürü cezaya düşmüş kişiler için af uygulamak amacıyla muhaceret değişiklik yasa tasarısını Meclis’te görüşülmek üzere karar aldıklarını belirterek, kararın ivedilikle alındığını kaydetti.

Yurt dışında olanlar ve adadan cezalı çıkan kişiler 1 asgari ücret ceza ödeyerek giriş KKTC'ye giriş yapabilecek.

Af yasası yasallaştığından itibaren, aftan yararlanmak isteyenler 90 gün içinde başvurabilecekler

Anahtar Kelimeler:
MuhaceretKKTC
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