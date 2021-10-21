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Muhalefet geldi, iktidar gelmedi!

Meclis Genel Kurul toplantısı yine nisaba takıldı, yeter sayıya ulaşılamaması nedeniyle toplantıya 10 dakika ara verildi. Genel Kurul toplantısına bu kez muhalefet katılırken, iktidara mensup vekillerin katılmaması dikkat çekti.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:39
32 Okunma
Muhalefet geldi, iktidar gelmedi!
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun çağrısıyla toplanmayı deneyen Meclis Genel Kurulu yine nisaba takıldı, toplantı yeter sayıya ulaşılamaması nedeniyle 10 dakika sonraya ertelendi.

Meclis Başkan Vekili Armağan Candan başkanlığındaki Genel Kurul toplantısına bu kez muhalefet katılırken, iktidara mensup vekillerin katılmaması dikkat çekti.

Öte yandan toplantı çağrısı yapan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun da toplantıya katılmaması bir diğer dikkat çekici olay oldu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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