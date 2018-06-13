Muhalefet hükümeti, hükümet muhalefeti suçluyor!

Cumhuriyet Meclisi’nin iki gün üst üste nisap sorununa takılması, iktidarla Ana Muhalefet UBP arasındaki ipleri iyice gerdi. İktidarı oluşturan partiler, UBP’yi sağlık gibi önemli bir konu üzerinden siyaset yapmakla suçlarken, UBP ise tavırlarının, hükümetin dayatmacı tutumundan kaynaklandığını savundu. Meclis’te 2 vekile sahip partisi YDP ise yaşananları, “Partisel zıtlaşma temelli yaklaşımlar kimseye bir şey kazandırmayacak” diye yorumladı.

Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal, Mecliste 2 gün arka arkaya yaşanan nisap sorununu, Meclis çatısı altında görev yapan siyasi part temsilcilerine yorumlattı.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

Yerel Seçimler nedeniyle iki günlük Meclis oturumu bir güne düşürüldü

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Meclis’in nisap sorunuyla ilgili kamuoyunda yer alan ağır eleştirileri çok doğru bulmadığına işaret ederek, Meclis’in nisap sorununun, yerel seçimlere yönelik çalışmalar nedeni ile Meclis’in sadece pazartesi günleri açılması kararının etkili olduğunu dile getirdi. Özcafer, “Dolayısı ile pazartesi açılamayınca milletvekillerinin de salı günü programı olduğu için, salı günleri açılmayacağını bildikleri için nisabın sağlanamaması çok doğaldır” dedi.

“Muhalefet partileri suistimal ediyor”

Hükümette muhalefet konumunda olan partilerin bu gibi konuları suistimal ederek suni gündem oluşturma peşinde olduklarını savunan Özcafer, “Bu konuları büyüterek, erken seçime yönelik çalışmalar yapılabiliniyor. Maalesef bunu muhalefette kalan tüm siyasiler yapıyor. Ancak bu yıl çok farklı ve zor bir yıl geçiriyoruz. Seçimlerden önce de bunu birçok kez dile getirdik” dedi.

“UBP uzlaşmaz bir tavır sergiliyor”

KKTC’nin bütçesiz bir seçime gitmesinin yanı sıra bütçe çalışmaları hemen sonrası da Yerel Seçimlere gidileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu belirten Özcafer, bir sonraki bütçe görüşmelerinin de meclis tatilinden sonra görüşülmesinin mümkün olacağının altını çizdi.

Özcafer şöyle konuştu: “Bunu defalarca söyledik özellikle yerel seçimlere yasanın düzenlenerek gidilmesinin daha iyi olacağını. YDP’nin de bu yönde ortak görüşü var.

Ancak Ulusal Birlik Partisi maalesef bunda da ortak fikir birliği içerisinde hareket etmeme kararı alıp, değişikliğe onay vermeyerek seçime gideceğini söyledi” diyerek, ana muhalefet UBP’nin uzlaşmaz bir tavır sergilediğine işaret etti.

“Ülkenin geldiği durumda kişisel ve partisel tartışmalarla bir yere varamayız”

Ülkede enflasyonun yükseldiği ve birçok sorunun yaşandığı bir dönemde kişisel ya da partisel birtakım çekişmeleri bir tarafa bırakarak, ülkenin önünü açabilecek ve topluma yarar sağlayabilecek yasa ve uygulamalarda muhalefetten iktidara tüm siyasilerin el birliği ile çalışması gerektiğini vurgulayan Özcafer, kısır döngülerin kimseye bir faydası olmayacağını ifade etti. Özcafer, toplumun yararına ortak fikir birliğine dahil olmamak için ayak sürümenin oldukça yanlış olduğunun altını çizdi.

“Muhalefet de iktidar da aynı ölçüde sorumluluğa sahip”

Ülke adına muhalefetin de iktidarın da aynı ölçüde sorumluğa sahip olduğuna vurgu yapan Özcafer, bunun bilincinde olarak atılacak adımlar dışındaki icraat ve uygulamaların kimseye bir fayda sağlamayacağının artık görülmesi gerektiğini dile getirerek, “Bunu artık fark etmemizin zamanı geldi de çoktan geçiyor” dedi.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu:

İki vekilin de ailesel sağlık sorunları söz konusudur

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Varoğlu da, meclis’in önceki günkü oturumunda nisap sağlanamamasının sebebinin iki milletvekilinin ailelerinde yaşanan sağlık problemlerinin olduğunun altını çizrek, “İktidar partilerine mensup iki milletvekilimizin yakınları hasta olduğu için oturuma katılamadılar. Bir arkadaşımız da bizim partimize mensuptur” ifadelerini kullandı.

“Meclis’i toplama sorumluluğu sadece iktidara aitmiş gibi yanlış bir algı var”

Meclis’i toplama sorumluluğunun sadece iktidar kanadına aitmiş gibi yanlış bir kanının olduğuna dikkat çeken Varoğlu şöyle konuştu: “Bu böyle değil aslında.

Muhalefette olsun ya da iktidarda olsun 50 milletvekilimiz var. Meclis’i çalıştırmak bütün bu milletvekillerimizin aynı ölçüde sorumluluğundadır” diye konuştu.

“Hassas konular fırsat bilinerek, Meclis’in çalıştırılmasını engellemek kabul edilemez”

Sağlık konusunun çok önemli ve hassas bir konu olduğunu ve herkesin başına gelebileceğini ifade eden Varoğlu, bunun fırsat bilinerek meclis’in çalıştırılmamasının kabul edilebilir olmadığına dikkat çekti. Varoğlu, muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin bu gibi konularda sorun yaşanmaması adına daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Varoğlu, “Muhalefette ya da iktidarda olalım fark etmeden tüm vekillerin üzerine düşen sorumluluğu halk adına yerine getirmesi gerekmektedir artık” ifadelerini kullandı.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin:

27 milletvekili tam randımanlı çalışıyor

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin ise, dörtlü koalisyon hükümeti çerçevesinde 27 milletvekilinin tam randımanlı olarak Meclis’e katılımlarının söz konusu olduğuna dikkat çekti.

“Hastalık üzerinden popülizm yapılıyor”

Ana muhalefet partisi UBP’nin, iki milletvekilinin ailelerinden birinci dereceden yakınlarının sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında olması sebebi ile meclis oturumuna katılamaması üzerinden popülizm yaptığının altını çizen Senin, ortaya meclis açılmıyor, nisap sağlanamıyor şeklinde bir tablo çıkartılmak istendiğini ifade etti.

“UBP kendi açıklamaları ve sözleri ile çelişiyor”

UBP Genel Sekreteri’nin geçmişte herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile meclis oturumuna katılamayacak durumda olanlar için nisap sorunu yaratmayacaklarına dair açıklamasını da hatırlatan Senin, bugün gelinen noktada kendi sözleri ve açıklamaları ile ters düşen bir konumda olduklarını savundu.

“Fırsatçı bir anlayış ile Meclis’i kilitlemek eski muhalefet ve siyaset tarzıdır”

İki bakanın hükümet işleri çerçevesinde meclis’te bulunmamasını da fırsat bilen UBP’nin bu tavrı karşısında sorgulanması gereken birtakım noktalar olduğunu savunan Senin Şöyle konuştu: “Geçtiğimiz dönem kendileri hükümette iken meclis’in defalarca açılmadığını gördük.

Bu bağlamda bir nevi fırsatçılık yaparak Meclis’in nisabının sağlanamamasına neden olmak, eski muhalefet ve siyaset tarzıdır ve bu kimseye bir yarar sağlamaz.

Meclis’in toplanamaması ya da açılamamasının zararı toplumadır” dedi.

“Meclis’i açmak sadece iktidarın değil, muhalefetin de görevidir”

“Muhalefet milletvekillerinin unutmaması gereken çok önemli bir şey var ki onlar milletin vekilleridir ve meclis’i açmak sadece iktidarın değil, muhalefetin de görevidir” dedi.

“Siyasiler vatandaşın ödediği maaşlarının karşılığını vermek zorundadır”

Senin, “Vatandaş kendilerini temsil etmeleri için o vekilleri o meclis’e yolluyor ve yine vatandaşın ödediği vergiler üzerinden aldıkları maaşların karşılığını vermek durumundadırlar. Unutulmamalıdır ki kişisel kavgaların ve çekişmelerin zararı sadece halka olacaktır” şeklinde konuştu.

“Ana muhalefet UBP, diğer muhalefet parti olan YDP’ye ‘Neden nisabı açıyorsun’ diye serzenişte bulunuyor”

Meclis’te nisap sağlanamamasının sorumlusunun ya da tepkilerin hedefinin hükümetten ziyade muhalefete döndüğüne de dikkat çeken Senin, “Daha önceleri de ana muhalefet konumunda olan UBP nisaba yardımcı olan diğer muhalefet partisi YDP’ye de ‘Neden nisabı açıyorsun’ şeklinde serzenişleri vardı. Ortak sorumluluk duygusu bunu gerektirir, gerektiğinde halkın yararına aynı düzlemde fikir birliği çatısı altında toplanılabilinmelidir” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

Çok insani bir konu olan hastalık söz konusudur

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise, çeşitli kesimlerin eleştirilerine neden olan meclis’in nisap sorunu ile ilgili öncelikle konunun ne olduğuna bakılması gerektiğine dikkat çekerek, “Sayın Hüseyin Angolemli, Sayın Sıla Usar ailesel rahatsızlıkları nedeni ile meclis’e katılamayacağını bildirdiler. Doğal olarak meclis de böyle bir durumda nisabı sağlayabilecek bir pozisyonda olamadı” şeklinde konuştu.

“İki milletvekilinin katılamayacağı UBP’ye bildirildi”

İki milletvekilinin sağlık sorunları nedeni ile meclis’e katılamayacağı bilgisinin ana muhalefet partisi UBP’ye iletildiğine de dikkat çeken Akansoy, “Meclis’te şöyle bir durum vardır, eğer bir yasa tasarısı meclis’ten oybirliği ile geçmişse Genel Kurul’a havale edildiğinde bu tasarı, hem nisabın sağlanması hem de oylama konusunda herkesin birbirine yardımcı olması gerekir.

Çünkü zaten komiteden oybirliğiyle geçmiş ve memleket, halk için atılmış bir adımdır ve herkeste ortak bir fikir birliği vardır. İki milletvekili arkadaşımızın da ailesel ve gayet insani sağlık problemleri de zaten fikir birliğinde olunan ve angajmanları yapılmış çalışmalar sonrasına denk gelmiştir” dedi.

“UBP’den nisabı sağlamayacakları şeklinde bir tavır ile karşı karşıya kaldık”

Durum böyle iken ana muhalefet partisi UBP’den çok farklı bir tepkinin geldiğinin altını çizen Akansoy, “UBP’den nisabı sağlamayacakları yönünde siyasi bir tavır ile karşı karşıya kaldık. Böyle bir tavır sonrası da meclis’in açılması maalesef söz konusu olamazdı.

Bir gün sonraya alındı ancak bir gün sonra da bazı bakan ve milletvekillerinin hükümet işleri çerçevesinde gündemde olan yurt dışı ziyaretleri nedeni ile üst üste gelen olaylar söz konusu oldu” diyerek hükümet kanadından meclis oturumuna katılamayan milletvekili veya bakanların kişisel tercihleri dolayısı ile değil, zorunlu hükümet istişareleri çerçevesinde görevlendirmeleri nedeni ile meclis’te bulunamadıklarına dikkat çekti.

“Ülke için karşılıklı hoşgörü ve yapıcı bir düzlemde bir araya gelmeliyiz”

Ülkenin de içerisinde bulunduğu böylesi bir kritik ortamda gerek iktidar gerek muhalefet partileri nezdinde olsun, karşılıklı hoşgörü ve anlayışın toplumun çıkarları çerçevesinde korunmasının bir gereklilik olduğuna da vurgu yapan Akansoy, “Çünkü artık bizim zaman kaybedecek lüksümüz yok. Toplum adına, toplum menfaatine hizmet edecek olan bir yasa tasarısı eğer komiteden oybirliği geçmiş ise o yasanın bir an önce Genel Kurul’dan geçmesini sağlamak adına herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Siyasi tartışma konularında muhalefetin tepki koymasını kimse yadırgamıyor”

Hükümet ile ilgili herhangi bir konunun siyasi tartışma konusu olması gerektiğinde muhalefetten eleştirinin de tavrın da hükümeti çalıştırmamak adına tavır ortaya koymasını da kimsenin inkar edemeyeceğini dile getiren Akansoy, “Ancak sağlık konusu ile ilgili oldukça insani bir konunun siyasi malzeme haline getirilmesi ve işlerin yürümesinin aksaması hiçbirimizin yararına olmayacağı gibi, karşılıklı suçlamaların da kimseye bir faydası olmayacaktır” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

Partisel zıtlaşmalar kimseye bir şey kazandırmaz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Meclis’te nisabın sağlanamaması noktasında partisel zıtlaşma temelli yaklaşımların kimseye bir şey kazandırmayacağını dile getirdi.

“UBP, CTP’ye siz de bize nisap konusunda yardımcı olmadınız diyor”

“Geçmiş dönemlerde CTP’nin ana muhalefette iken meclis’te nisap sağlanması konusunda iktidar konumunda olan UBP’ye yardımcı olmadığı söylemleri çerçevesinde karşılıklı tartışmalar ve suçlamalar zaman zaman birbirlerine yöneltilmektedir” diyen Arıklı, “Bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor.

Topu sürekli birbirlerine atıyorlar” dedi.

“Hükümete 100 günde 5 kez nisaba yardımcı olduk, bir teşekkür bile edilmedi”

YDP olarak ilk gününden itibaren hükümete 100 günlük bir avans verdiklerine işaret eden Arıklı şöyle konuştu: “Bu 100 günlük süre zarfında biz hükümete nisap konusunda yardımcı olmaya çalıştık.

Ancak hükümet bu yardımlarımıza bir teşekkür dahi etmedi. Beş kez nisap konusunda kendilerine yardımcı olduk, bu da ayrı bir sitemimizdir.”

“Yine yardım istenseydi yine ederdik, istenmedi”

Erhan Arıklı, “Bize kimse hastalık gibi çok insani bir konu dolayısıyla Meclis’te nisap sorunu yaşanacağı ve yardımcı olmamız için bir talep getirmedi, bize böyle bir talep gelseydi bu konuda yine yardımcı olurduk biz” dedi.

“Yasa günü olan pazartesileri nisabı sağlama görevi iktidardadır”

Kamuoyuna doğru aktarılmayan bir konu olduğuna da dikkat çeken Arıklı, “Pazartesi günleri yani yasama günleri Meclis’te nisabı sağlama görevi iktidarındır, muhalefetin değil.

Dolayısıyla iktidar milletvekillerinin nisap konusunda muhalefeti suçlamaları son derece yanlıştır.

Sayın Kudret Özersay geçmiş dönemde kendi sosyal medya hesabından iktidarları döneminde meclis’te asla nisap sorunu olmayacağını söylemişti. Boş koltuklar olmayacağını söylemişti.

Üzülerek söylemek istiyorum ki ben konuşmalarımın çoğunu boş koltuklara yapıyorum.

Bunu halk da görüyor. Hükümet milletvekilleri kendileri ile ilgili bir konu olduğunda salondalar ancak muhalefet milletvekilleri konuşurken salonda yer almıyorlar” dedi.

“Tencere dibin kara seninki benden kara siyaseti ile bir yere varamayız”

“Tencere dibin kara seninki benden kara siyaseti ile bir yere varamayız” diyen Arıklı, toplumun, vatandaşın vekillerden icraat beklediğinin altını çizerek, partisel kısır çekişmelerin yarardan çok zarar getirdiğini vurguladı.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy:

Meclis’i toplama muhalefetten çok iktidarın sorumluluğunda

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy ise, meclis’in nisap konusunun muhalefetin sorumluluğundan çok iktidarın sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.

“İktidarın baskı ve dikteci tutumu mutabık kalınan konularda da sorun yaratıyor”

İktidar partilerinin kendi istediklerini baskı yolu ile dikte ederek, ısrarcı oluşunun zaman zaman muhalefetle mutabık kalınan konularda yaklaşımdan dolayı sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiğine dikkat çeken Taçoy, “Bu nisap konusu da bu şekilde gerçekleşen bir sorun nedeni ile bu noktaya gelmiştir” dedi.

“UBP, dogmatik ve iktidarın ‘ben dedim olacak’ tavrı karşısında nisabı sağlamamıştır”

“UBP, önceki gün toplanan divanda çıkan tartışmadan sonra, iktidarın dogmatik ve illa kendi dediği olacak konusunda ısrarcı tutumu neticesinde rahatsız olmuş ve nisabı sağlamamıştır, bu bir gerçek” diyen Taçoy, iktidarın muhalefet partileri üzerinde baskıcı ve dikteci bir tutum sergilemesinin kabul edilemez olduğuna işaret etti.

“Nisap konusunda sakın ola muhalefete suç bulmaya kalkmasınlar”

Nisabın sağlanamamasının sebebinin hastalık veya başka mazeretler dışında “2 kişinin muhalefet kanadından girmesi, 17 kişinin de iktidar kanadından girmesi ile toplamda 27 sayısından 10 kişi eksikti Meclis’te.

O yüzden sakın ola muhalefet kanadına nisap sağlanamaması konusunda suç bulmaya çalışmasınlar. İktidar kanadı Meclis’te nisabı sağlamamayı arzu etmemiş olacak ki 17 kişi ile Meclis’teydiler” dedi.

