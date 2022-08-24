Muhalefet, kürsüyü terk etmiyor!

ÖZEL HABER

CTP’li vekillerin de yanında durduğu ve meclis kürsüsünü adeta abluka altına alan vekiller ve iktidar arasında gergin anlar yaşanıyor.

Belediyeler değişiklik yasa tasarısı tartışmalarının ardından Meclis İç Tüzük tartışması vekiller arasında sert tartışmalara neden oluyor. İktidar vekilleri konuşma hakkı istiyor, Erhürman ise oturuma ara verilmesini istiyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise ara vermeyeceğini iç tüzüğe uyulması gerektiğini söyledi. Meclis kürsüsünü terk etmeyen muhalefet vekillerine iktidar vekilleri ayağa kalkarak müdahale ediyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise ara vermemekte ısrarlı. İktidar vekilleri ile muhalefet vekilleri arasında ince bir çizgi var. Sesler ve sinirler yükseldi.