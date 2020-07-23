Muhalefet Meclisi Terk etti

Cumhuriyet Meclisi’nde hükümet temsilcilerinin çoğunluğunun olmamasına tepki gösteren muhalefet, salonu terk etti.

Meclis oturumunda söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümet edenlerin mecliste olmaması üzerine muhalefete çağrı yaparak, meclisi terk etmeye davet etti.

Angolemli’nin çağrısına olumlu cevap veren muhalefet partilerinin başkanları ve milletvekilleri meclis oturumunu terk etti.

Angolemli, “Hükümet temsilcileri burada yok, biz kime konuşuyoruz, bize kim cevap verecek?” diye tepkisini ortaya koydu.