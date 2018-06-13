Muhalefetin de katılımıyla Meclis 3. günde toplanabildi

Rahmet Çiftçioğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Hafta başından beri iki kez toplanma girişiminde bulunan ancak nisap sağlanamadığından 24 saat arayla iki kez ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün ana muhalefetin de desteğiyle toplantı yeter sayısını sağladı.

GÜNDEM

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, başkanlığındaki toplantı saat 11.10’da başladı. Genel Kurul’un gündeminde komitelerden gelen tasarı ve önerilerle 4 yasa tasarısının üçüncü görüşmesi var.

Buna göre, Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik), İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik), Konut Edindirme (Değişiklik) yasa tasarılarının üçüncü görüşmesi yapılacak.

Genel Kurul’da ayrıca Anayasa’nın 159’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren, KKTC Hukukuna Göre, Mülkiye Hakkı Herhangi bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Gerçek veya Tüzel Kişi Veya Kktc Devletine Ait Bulunmayan

Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) yasa tasarısının üçüncü görüşmesi de olacak.

Milletvekillerinin 12 güncel konuşma isteminin de de yer aldığı gündemde, yazılı sorular, sözlü sorular ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular da var.

3 YASA TASARISI VE 1 YASA ÖNERİSİNE İVEDİLİK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce okutulup onaya sunulacaklara yer verildi.

Buna göre, 3’ü yasa tasarısı 1’i yasa önerisi olmak üzere 4 ivedilik alındı.

CTP Grup Başkan vekilliğinin İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ndeki üyeliğinde değişikliğe gidildi. Komitede, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe yerine Lefke milletvekili Salahi Şahiner’in görevlendirilmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakanlığın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakanlığın Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları’nı Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde bulunan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Öneri sahipleri adına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli’nin sunmuş olduğu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.