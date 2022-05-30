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Muhammet Mavideniz cezaevine gönderildi!

Boğaz bölgesinde meydana gelen  ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz ateşli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından aranan Salih Mavideniz bulunamadı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:27
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Muhammet Mavideniz cezaevine gönderildi!

Boğaz bölgesinde meydana gelen  ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz ateşli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından aranan Salih Mavideniz bulunamadı.

Olayda kullanılan silaha da ulaşılamazken, olayın ardından tutuklanan Muhammet Mavideniz 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderildi. Olayda yer alan ancak silahlı saldırıya karışmadığı tespit edilen F.T. ise teminatla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu

Girne-Lefkoşa anayolunda rutin denetimler yapan polis, 12 Mayıs akşam saat 22.30 raddelerinde FM 849 plakalı Van aracın durdurmak istemişti. Ancak dur ihtirana uymayan araç, Dikmen- Taşkent istikametine kaçmıştı. Araçta bulunan şahıslar peşlerine düşen polis arabasına kriko, testere, cam şişe gibi maddeler fırlatmıştı. Akabinde araçtan  polis aracına doğru 2 el ateş açılmıştı. Olayın ardından Muhammet Mavideniz ile F.T. tutuklanmıştı. F.T.’nin yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldığı öğrenilirken, Mavideniz Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz atesli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderildi. Olayla ilgili aranan Salih Mavideniz ile silah ise bulunamadı.

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