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Muhit İnce, yeni parlamento binası müjdesini değerlendirdi

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Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği  (GİAD) Başkanı Muhit İnce ise Gündem Kıbrıs'ın yayınına katılarak inşaa edilecek olan yeni parlamento binasını değerlendirdi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:30
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Muhit İnce, yeni parlamento binası müjdesini değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi'nde iki müjdeyi açıkladı.

Erdoğan yeni parlamento binasının yapılacağını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşaatına yakında başlanacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği  (GİAD) Başkanı Muhit İnce ise Gündem Kıbrıs'ın yayınına katılarak inşaa edilecek olan yeni parlamento binasını değerlendirdi.

İnce, binaların sadece statü göstergesi olduğunu, günümüz koşulları doğrultusunda yeni bir parlamento binasına ihtiyaç olabileceğini açıkladı. Önemli olanın binaları doldurmak olmadığını, icraat yapacak kadroların meclis parlamentosunda olması gerektğini vurgulayan İnce "Umarım yeni binada kararlar daha hızlı bir şekilde alınır, topluma faydalı şekilde döner ve bizim gibi genç işinsanlarının önü açılır" dedi.

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