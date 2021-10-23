Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak 2 gün tutuklu kalacak

Başbakan Hamza 'in yer aldığı video ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa'nın ardından dün akşam tutuklanan Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis mahkemede, videonun zanlı Muhittin Özsağlam'ın teşviki ile zanlı Caner Kalaycı'nın yardım ederek zanlı Cüneyt Soğukbulak tarafından geri getirildiğinin itiraf edildiğini ve araştırmaların bu yönde yapıldığını açıkladı.

5 zanlı 25 Ekim Pazartesi günü yeniden mahkeme karşısına çıkarılacak.

Özsağlam, Faiz Sucuoğlu'nun bakanlık döneminde özel kalem müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kaynak - Haber : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n397607-muhittin-ozsaglam-ve-cuneyt-sogukbulak-2-gun-tutuklu-kalacak