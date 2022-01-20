Muhittin Tolga Özsağlam: CTP iktidarda olacaktır

Özsağlam, partisinin yayınladığı manifestoya işaret ederek, ekonomide stabil bir para biriminden öteye, muhasebe birimine öncelikle geçilmesi gerektiğini ifade etti. Bununla ilgili bir simülasyon da yapılabileceğini ifade eden Özsağlam, sözlerine şöyle devam etti:

“Sanal ortamda, girdileri-çıktıları deneriz; bunu yapabiliriz. Euro tartışmalarına gelince; mevduat hesapları, Türkiye’de dövize endeksli bir şekilde mağduriyetleri giderilecek. TL hesabı olmayan çalışanlara ise niye bu imkân tanınmasın? Biz bunu söylediğimizde ‘hayal görüyorlar’ denildi. Türkiye’de uygulanınca ise sustu bu arkadaşlar...”

"SİYASET, HAMASET ÜZERİNE KURULDU"

Hamaset üzerine kurulan bir siyaset olduğunun altını çizen Özsağlam, “Ortaya ekonomi politikası koymuyorlar. ‘Gün geçsin, borçlanalım’ sürekli bir borçlanma. Belediyelerde de bu gelenekleri var. Destekledikleri İsmail Arter’in Mağusa’yı, Mustafa Aktuğ’un ise Lapta’yı ne hale getirdiği ortada” dedi.

Cari bütçenin açık vererek bir yere gidilemeyeceğini dile getiren Özsağlam, bu durumun sürdürülebilir olmadığını kaydetti. 4’lü hükümet dönemine işaret eden Özsağlam, o dönem bütçeyi artı bir şekilde teslim ettiklerini belirtti. Sel felaketi ve döviz krizinin yaşandığını da anımsatan Özsağlam, Fiyat İstikrar Fonu’nun verimli kullanıldığını kaydetti; izaz ikram oranlarına da işaret etti.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE, ŞEFFAF BİR YAKLAŞIM İZLENMEDİ"

Pandemi döneminde hesap verilebilir bir şeffaf bir yaklaşım izlenmediğini söyleyen Özsağlam, “Nereye ne harcandığını kimse bilmiyor” dedi.

Yapılabilecek çok şey olduğunu; fakat nereye yatırım yapılacağını, nereden gelir elde edileceğinin düşünülmesi gerektiğini belirten Özsağlam, sürekli bir partinin çevresinde bulunan ‘militan’ların istihdam edildiğini söyledi. Özsağlam, israfın durdurulup tüm topluma eşit yaklaşılması gerektiğini belirtti.

"KIB-TEK ZARARA UĞRATILIYOR"

Enerjiyle ilgili de sözler sarf eden Özsağlam, uzmanların Kıb-Tek’e yatırım yapılması gerektiğine yönelik sözleri olduğunu buna rağmen yatırımın yapılmadığını belirtti. AKSA’dan alınan elektriğin fiyatının altında satıldığını ve kurumun zarara uğradığını belirten Özsağlam, doğal gaza geçiş, güneş paneli ve rüzgar enerjisi alternatiflerine işaret etti.

Kendi partisi döneminden örnekler veren Özsağlam, Kıb-Tek’in AB ile ortak projelerinin olduğunu, Led lambalara da kendi partileri döneminde geçildiğini ve kurumun disiplinli hale geldiğini kaydetti. Özsağlam, şu an ise Kıb-Tek’in yönetilemediğini vurguladı.

"UBP'NİN VERDİĞİ ZARARI BİR KEZ DAHA DÜŞÜNSÜNLER"

Gelinen durumda geminin karaya oturmak üzere olduğunu ifade eden Özsağlam, yurttaşlara çağrı yaparak, “UBP’nin verdiği zararı gerçekten bir kez daha düşünsünler” dedi.

"BELEDİYELERE KATKI PAYI ORANI ARTIRILMADI"

Yerel yönetimler reformu ile ilgili partisinin çalışma yaptığını belirten Özsağlam, Ayşegül Baybars’ın bakanlık döneminde rapor verdiklerini, Kutlu Evren döneminde de taslak yasa verdiklerini ifade eden Özsağlam, belediyelere katkı payı oranının artırılmadığını da söyledi. “CTP iktidarda olacaktır” diyen Özsağlam, halkın bu konuda irade göstermesini istediklerinin altını çizdi.

Seçim çalışmalarına da değinen Özsağlam, CTP’nin sahada olduğunu; ama pandemiden dolayı halka biraz daha saygılı olduklarını ifade etti. Özsağlam, gündüzleri açık havada insanlarla buluştuklarını da sözlerine ekledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI