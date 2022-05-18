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Muhtar isyan etti; "40 yıldır bu şekilde"

Şirinevler köyünde yol sorunu yaşanıyor. 

18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:25
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Muhtar isyan etti; "40 yıldır bu şekilde"

ÖZEL HABER

Şirinevler köyünde yol sorunu yaşanıyor. 
Köyden taş ocaklarına giden yol, belli bir noktadan sonra özel bir arazinin içerisinden geçiyor. Arazi sahibi ise yolun kullanmanı engellemek üzere, toprak dökerek yolu kapattı. 
Yol, köyün üzerinde bulunan taş ocaklarına gidiyor. Yani yolu taş ve çakıl yüklü kamyonlar kullanıyor. 
Yolun arazi sahibi tarafından kapatılmasıyla birlikte, kamyonlar da rehin kaldı. 
Başta Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli ve köylüler yaşanan bu durum karşısında tepkili.
Gündem Kıbrıs’a konuşan muhtar Pilli, yolun 40 yıldır bu şekilde olduğunu ve kullanıldığını kaydetti. Konuyla ilgili defalarca kez şikâyetçi olduklarını dile getiren Pilli, kimsenin konuyla ilgilenmediğini kaydetti. 
Yolun projesine kadar verdik, şirketler de alt yapı için hazır!
Devlet yetkililerine yolun projesine kadar verdiklerini dile getiren Pilli, şöyle konuştu:
“Yolun gittiği yerde iki ayrı tesis var. Onlar da durumdan şikâyetçi. Hatta bize, ‘biz yolun alt yapısını yapmak için hazırız, katranı bile vermeye hazırız dediler. Buna da hayır dediler. Kamyonlar sırf bu yüzden köyün içerisinden geçmek zorunda. Bu arada köy içinden geçmeleri de yasak. Geçtikleri anda Polis’ araycam ve bildirecem. Yolun yapılması lazım. Proje her yerde var ancak karşılığında ilgi yok.

Anahtar Kelimeler:
Şirinevler Köyü
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