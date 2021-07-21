Muhtar Selçuk Oday yaşamını yitirdi

Yukarı Girne Muhtarı Selçuk Oday hayatını kaybetti. Oday'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Oday'ın cenazesi bugün (21 Temmuz), Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.
Yukarı Girne Muhtarı Selçuk Oday yaşamını yitirdi
Yukarı Girne Muhtarı Selçuk Oday hayatını kaybetti. Oday'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Oday'ın cenazesi bugün (21 Temmuz), Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.