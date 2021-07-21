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Muhtar Selçuk Oday yaşamını yitirdi

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Yukarı Girne Muhtarı Selçuk Oday yaşamını yitirdi

21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:50
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Muhtar Selçuk Oday yaşamını yitirdi

Yukarı Girne Muhtarı Selçuk Oday hayatını kaybetti. Oday'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Oday'ın cenazesi bugün (21 Temmuz), Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
Selçuk Oday
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