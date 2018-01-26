Muhtarlar 3'lü ve 4'lü koalisyonun yürümeyeceğine inanıyor

Diyalog gazetesinden Pelin Yükselay'ın sorularını yanıtlayan muhtarlar, 3’lü veya 4’lü koalisyon üzerindeki çalışmaların umut verici olmadığını belirterek, “Her ikisi de ülke sorunlarının çözülmesini sağlayamaz. Ayrıca böylesi hükümetler uzun vadeli olamaz” diyor.

Bazı muhtarlar krizden çıkış için ikili koalisyon önerirken, ezici bir çoğunluk kurtuluş için Başkanlık sistemine geçilmesinin şart olduğunu belirtiyor ve siyasilerin bu konuda adım atmasını istiyor.

Muhtarlar ne dedi?

Halil Severen (Ergazi Muhtarı):

Dörtlü koalisyon çok zor

Dörtlü koalisyonun yürüyeceğine inanmıyorum. Bu ülkede ikili koalisyonlar bile zor yürüdü. Dörtlü ise çok zor… UBP-DP-YDP koalisyonu da zor yürür. İkili olmayan hiçbir koalisyon uzun süreli olmaz. Erken seçime de karşıyız. Seçim istemiyoruz. Başkanlık sistemine geçilmeli. Başkanlık sistemi olsa daha iyi olur.

İsmail Çavdar (Ardahan Muhtarı):

Başkanlık sistemi en iyisi

Dörtlü koalisyon biraz zor yürür gibime geliyor. Sağı var solu var tamamen zıtlar. UBP-DP-YDP koalisyonu daha iyi olur. En azından birbirlerine yakın görüşteler, zıt değiller. Ben dörtlü koalisyon kurulduğu takdirde, erken seçimin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde ama Başkanlık sistemi gelirse ülke açısından çok daha iyi olacaktır diye de eklemek istiyorum.

Süleyman Güçlü (Kumsal Muhtarı):

İki parti kursunlar

Dörtlü koalisyonun yürümesi çok zor… Herkesin bir çıkarı olacak. Her gün ‘koalisyon bozuluyor’ haberlerini göreceğiz. En mantıklısı iki partinin kuracağı bir koalisyondur. UBP-DP-YDP koalisyonunun da yürüyüp yürümeyeceğinden emin değilim. Erken seçime gitmemeliler ama. Ülkeye maliyeti çok büyük… Başkanlık sistemi de çare değil. İki parti kursunlar koalisyonu bu iş yürüsün.

Tufan Zararsız (Güvercinlik Muhtarı):

İki parti koalisyonu kurmalı

Ben dörtlü koalisyonun yürüyeceğine inanıyorum. Uyumlu olacaklardır. UBP-DP-YDP koalisyonu da olabilir ama yine de düşük bir ihtimal. Erken seçim olacağını da düşünmüyorum. Bir şekilde bir düzen kurulacaktır. Başkanlık sistemi ise çözümdür geçilmeli.

Fettah Karakuzu (Korkuteli Muhtarı):

Dörtlü koalisyon halka saygısızlıktır

Ben kurulacak olan dörtlü koalisyonun halkın iradesine saygısızlık olacağını düşünüyorum. Kurulacak olan dörtlü bir koalisyon yürümeyecektir. Çıkarlar çatışması yaşanacaktır. UBP-DP-YDP koalisyonunun da sağlıklı olacağına inanmıyorum. En fazla oyu alan iki parti koalisyonu kurmalı. Erken seçim ise hata olur, en önemlisi ise halka saygısızlık olur. Bir an önce Başkanlık sistemine geçilmeli.

Erhan Celaller (Zümrütköy Muhtarı):

Erken seçim olmaz

Ben dörtlü koalisyonun yürüyeceğine inanıyorum. Bir sıkıntı olmadan görev süresi bu şekilde tamamlanacaktır. UBP-DP-YDP koalisyonu olmasını ise istemiyorum. Erken seçim de öngörmüyorum çok büyük maddi külfet. Başkanlık sistemine geçilmeli. Komşu Güney Kıbrıs modelinde biz de Başkanlık sistemine geçmeliyiz.

Kemal Kısaoğlu (Kalkanlı Muhtarı):

Dörtlü koalisyon mecbur

Dörtlü koalisyon mecbur yürüyecek. Şu an için başka çare görünmüyor. UBP-DP-YDP koalisyonu da zor. Erken seçime gidileceğine yönelik inancım yok. Bir düzen kurulacaktır. Başkanlık sistemine geçilmesi çok iyi olur.

Yakup Dilek (Sadrazam Muhtarı):

Başkanlık sistemi en güzeli

Hükümet kurulmadan bir şey diyemem. Kurulsun ve görelim yürüyüp yürümeyeceğini. Ancak en güzeli UBP-DP-YDP koalisyonudur. Günün sonunda da o olacaktır. DP’nin şu anda yaptığı kendini ağırdan satmaya çalışmak. Kısa vadede ise erken seçim ön görmüyorum. Olası bir erken seçimde UBP tek başına iktidar olur, diğer partiler de oy kaybederler. Bunu herkes biliyor. Başkanlık sistemi en güzeli…

Derviş Dizliklioğlu (Taşkınköy Muhtarı):

Başkanlık sistemine geçilmeli

İlk defa denenecek dörtlü koalisyon. Bana göre çok daha güçlü bir koalisyon yapılabilirdi ve daha iyi olurdu. Bu dört parti başkanı şimdi söyledikleri gibi kurarlarsa ve halkı düşünen icraatlar yaparlarsa bu iş yürür. UBP-DP-YDP koalisyonu olamaz. Komiteler oluşmaz bu kez işler yürümez. Erken seçim olup olmayacağı dörtlü koalisyonun nereye kadar gideceğine bağlıdır. Başkanlık sistemine kesinlikle geçilmesi lazımdır.