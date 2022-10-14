Muhtarlar Rusya yolcusu...

ÖZEL HABER / Esengül Aykaç - Pelin Yükselay

"Rusya, KKTC'ye direkt uçacak mı" sorusu ve bu yönde yapılan açıklamalar, günlerdir başta ülkemiz olmak üzere Güney Kıbrıs ve Türkiye gündeminde geniş yer tutuyor.

Son haberlere göre, Rusya 15 Kasım günü KKTC'ye ilk direkt seferini gerçekleştirecek ve böylelikle, KKTC'de bir şekilde tanınmış olacak.

Siyasilerin bu yöndeki açıklamaları bir yana, ülkede önemli bir yer tutan, seçilmiş kişiler olan muhtarlar bu konuda ne düşünüyor?

Gündem Kıbrıs muhabiri bu kez "Rusya, KKTC'ye direkt uçacak mı" sorusunu muhtarlara sordu. Muhtarların çoğu bu projenin gerçek olabileceğine inanırken, bir kısmı da bu projeyi 'yalan' olarak nitelendirdi.

Öte yandan dikkati çeken bir başka nokta ise görüştüğümüz muhtarların hemen hemen hepsinin Rusya'ya seyahat etmek istemesi...

İşte muhtarların "Rusya, KKTC'ye direkt uçacak mı" ve "Siz Rusya'ya gitmek istermisiniz?" sorularına yanıtları...

Lefkoşa Aydemet Mahallesi Muhtarı Emine Dönmez:

Rusya'nın KKTC'ye direkt uçması bana sonsuz gurur verir. Bundan büyük mutluluk duyarım. Direkt uçuşlar başladığı takdirde, Rusya'ya seyahat etmek tabi ki isterim.

Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç:

Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş süper olur. Bence mükemmel bir proje. Bu projenin gerçekleşeceği yönünde oldukça umutluyum. Bunun konuşulması bile sonsuz mutluluk verici. Direkt seferler başlarsa ben seve seve uçarım.

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz:

Rusya'dan KKTC'ye direkt uçulması bence çok güzel olur. Bunun çözüme katkı sağlayabileceğine de inanıyorum. Bu uçuşlar başladığı takdirde, Rum tarafına da tanınma yolunun bizlere açıldığını göstermiş oluruz. Bu durum çözüm sürecine de etki eder. Bunun yanında Rusya ile yapılacak direkt seferler ülkedeki ithalat ve ihracatın gelişmesine de büyük katkı sağlar. Tüm bunlar KKTC'nin gelişmesi ve kalkınması için oldukça önemlidir. Rusya şu an hali hazırda içerisinde bulunduğu savaştan dolayı dünya tarafından dışlanan konumdadır. Bu durum da göz önüne alındığında ben bu projenin gerçekleşebileceğine inanıyorum ve destekliyorum. Bu ilerde Rusya ile KKTC arasında bir işbirliğinin gelişmesine de neden olabilir. Eğer seferler başlarsa ben Rusya'ya seyahat etmek isterim.

Ağıllar Muhtarı Halil Dağbaşı:

Rusya direkt ülkemize uçsun tabi ki. Ben bu projenin gerçekleşeceğine inanıyorum ve bundan sonsuz mutluluk duyuyorum. Rusya ile KKTC'nin işbirliği yeni değil, çok çok eskilere dayanıyor ancak bir türlü hayata geçirilmemişti. Bence direkt uçuşların başlaması bu işbirliğinin de başlıyor oluşunun göstergesi olur. Rusya tam KKTC'ye göre bir ülke. Bu proje gerçekleştiği takdirde gidip Rusya'yı görmek isterim. Güney Kıbrıs'tan uçup da paraları Rumlara bırakacağımıza, Ercan'dan Rusya'ya uçar, ülkeme kazandırırım. Direkt seferler başladığı takdirde, soğuk olmayan zamanlarda Rusya seyahati yapmak gündemimin ilk sıralarına yerleşir.

Kilitkaya Muhtarı Ahmet Tumbo:

Günlerdir bu yöndeki haberleri okuyoruz, televizyonlardan izliyoruz... Ben şunu söylemek isterim eğer Rusya KKTC'ye direkt uçabiliyorsa, uçsun. Çalışmaların gerçek olabileceğine inanmamakla birlikte uçarsa da ancak seviniriz. Ben yurt dışına gitmediğimden direkt uçuşlar başladığı takdirde Rusya'ya da gitmem, gitmek de istemem.

Yılmazköy Muhtarı Mehmet Üçöz:

Keşke Rusya KKTC'ye direkt uçsa, günlerdir konuşulan bu konu gerçek olsa. Ben bu projenin gerçekleşebileceğine inanıyorum ve destekliyorum. Direkt uçular başladığı takdirde, Rusya'ya uçmak tabi ki isterim, neden olmasın...

Gaziköy Muhtarı Muhiddin Miralay:

Ben bu konuya yalan diyorum, başka da birşey diyemiyorum. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar, her zaman olduğu gibi... Bu ülkenin milli bayrak taşıyıcısı Kıbrıs Türk Hava Yollarını batırmak için ellerinden geleni yapanlar, şimdi 'Rusya'ya direkt uçacağız' diyerek KTHY'nin de haklarını peşkeş çekiyorlar. 'Rusya'ya direkt uçacağız' diyen siyasilerin tek amacı bundan rant elde etmek. Bu haberler bana göre hiçbir amaç taşımıyor, gündem saptırılıyor. Bu arada olur da bu söylemler gerçek olursa seve seve Rusya'ya uçarım. Bunu da eklemek isterim.

Lefkoşa Marmara Muhtarı Ahmet Yörüker:

Çok güzel bir proje. Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşlarla devletimizi de tanıtma fırsatı bulacağız. Türkiye eğer katkı koyarsa ben bu projenin gerçek olabileceğine inanıyorum. Bu arada Türkiye'de bizi tanımıyor işte bu noktada nasıl bir yol izlenecek onu ben de merak ediyorum. Proje gerçekleştiği takdirde ben de Rusya'ya seyahat ederim.

Cİhangir Muhtarı Mehmet Reis:

KKTC yasal statüde tanınmadığından ben bu proje ne kadar gerçek olabilir diye ikideyim. Ancak tabi büyük devletler eğer bunu isterlerse hayata geçirebilirler. Yani yapabiliyorlarsa tabi ki yapsınlar. Ama şu da var. Türkiye bile bizi resmen tanımıyorken, Rusya böyle bir hamleyi nasıl yapacak işte bu noktada da şüphelerim var. Eğer becerebilip, uçarlarsa bu başta devletimizin sonra da halkın menfaatine olur. Ben direkt uçuş olması halinde Rusya'ya giderim.

Kalkanlı Muhtarı Kemal Kısaoğlu:

Tüm bu söylemler yalan. Ben asla böyle bir projenin gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Olsa ülkemiz için elbette iyi olur, tanınmamızın önü açılır ancak benim hiçbir şekilde inancım yok. Olurda gerçek olursa ama Rusya'ya seyahat etmeyi gündemime alırım.