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Muhtarlar yetkililere seslendi: Ülke yangın yeri

Kuzey Kıbrıs Muhtarlar Derneği, 'yangın yerine dönmüştür' diyerek, yetkililere seslendi!

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:00
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Muhtarlar yetkililere seslendi: Ülke yangın yeri
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Muhtarlar Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

KKTC Muhtarlar Derneği yönetim kurulu olarak , seçilmiş tüm muhtarlarımızın sesi olmak üzere, temsil ettiğimiz kitlelerin sorunlarını değerlendirmek için bir araya geldik.
Hatırlatmak isteriz ki , kamusal alanda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu onlarca evraka imza atmanın yanında; Merkezi Yönetim tarafından alınan kararları insanlarımıza aktarmak, yerelde yaşanan sorunlara çözüm bulabilmek için çalışmak, onların sesini merkezi yönetime aktarmak ve takibini yapmak, yeri geldiğinde de sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek bizlerin sorumluluğudur.
Özellikle yerelde insanlarımızın bire bir ilk temas ettiği yöneticiler olarak, yaşanılan sıkıntılara bizzat tanıklık edip ihtiyaçlarını ilk öğrenen, derdine derman arayan insanların başvurduğu ilk adres yerel yönetici olarak bizleriz.
Bu düşünce ve sorumluluk bilinci ile hareket eden Muhtarlar olarak, ülkeyi yöneten tüm yetkililere sesleniyoruz.
Ülkemiz yangın yerine dönmüştür. Tüm ülkede üretmek bir sorun haline dönmüştür. Esnaf ciddi sıkıntı içerisindedir. Emekçilerin kazancı insanca yaşamalarına yetmez hale gelmiştir. Bu yangın hızla yayılmaktadır ve her geçen gün daha çok insanımız sıkıntıya girmektedir.
Nerede ise her gün yapılan zamlar üretici ve emekçilerin belini bükmekle kalmamış aynı zamanda boynunu da bükmüştür. Gündelik yaşamını idame ettirmek isteyen ve yoksullaşan insanların borçlandığını gözlemlemekteyiz.
Bu borç yükü insanları eziyor ve bu durumun neticesi olarak sosyal ve kültürel anlamda bir yıkımın yaşanmasının pek de uzak bir gelecek olmadığını düşünüyoruz.
Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile insanlarımız mutsuz, umutsuz ve kaygılı bir halde yaşamaya çalışmaktadır. Geçlerimiz yine gelecek kaygısı içerisine girmeye başladı.
Bu durum insanlarımızın yalnızca huzurunu kaçırmıyor aynı zamanda öfkelendiriyor ve isyan çığlıklarını yakından ve derinden hissetmekte ve yaşamaktayız.
Başta Hükümetimiz olmak üzere tüm yetkilileri ve sorumluluk taşıyan kişileri, kısa vadede ve acilen çözüm üretmek için çalışmaya davet ediyoruz.
Unutmayalım ki halkımızın sorunlarını çözmek ve derdine derman olmak, onların kaygılarını ortadan kaldıracak çalışmalar yapmak sizlerin görevidir.
Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak gelecek nesillere umut dolu bir ülke ve gelecek bırakmak toplumsal varlığımız açısından bir zorunluluktur.
Gelinen noktada yaşanan gerçekler ışığında hükümete çağrımız, muhtarlar birliği ile de bir an önce biraraya gelinerek ortak akılla sorunlara çözüm bulunması elzem haline gelmiştir.
Umut dolu yarınlar ve mutluluk dolu nesiller için, bu topraklarda varlığımızın devam edebilmesi ve geleceğe umutla yürüyebilmek için, gelecekten umudumuzu kesmek istemiyor ve sabırsızlıkla acil çözümler bekliyoruz…..

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